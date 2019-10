NEW YORK - Kardigan hijau olive yang pernah dipakai mendiang Kurt Cobain di MTV Unplugged pada 1994 terjual sebesar USD334.000 atau setara Rp4,68 miliar. Dengan begitu, kardigan tersebut menjadi sweater termahal yang pernah dilelang.

Kardigan ikonik Kurt Cobain tersebut dilelang Julien’s Auction dalam event bertajuk Icons & Idols Rock ‘N’ Roll Auction di Hard Rock Cafe New York, Amerika Serikat, pada 25-26 Oktober silam. Rumah lelang itu bahkan menyebut kardigan itu sebagai ‘sweater paling populer di sejarah musik dunia’.

Nirvana tampil di MTV Unplugged sekitar 5 bulan sebelum Kurt Cobain mengakhiri hidupnya pada 5 April 1994. Album yang berisi penampilan mereka kala itu kemudian dirilis sekitar 4 bulan setelah kematiannya.

Tak hanya kardigan, gitar Fender produksi 1993 yang digunakan Kurt Cobain saat tur In Utero juga terjual sebesar USD340.000 (Rp4,77 miliar) dalam lelang tersebut. Selama ini, gitar berwarna turquoise yang dirancang khusus untuk Cobain itu dipajang di Rock and Roll Hall of Fame.

Bersama gitar itu, ada surat tulisan tangan yang ditandatangani janda Cobain, Courtney Love. Di dalamnya, Love mengungkapkan, betapa frontman Nirvana itu sangat menyayangi gitar Fender tersebut. Lebih dari 700 peninggalan para bintang dilelang Julien's Auction dalam event tersebut. Selain barang milik Kurt Cobain, ada juga peninggalan Elvis Presley, The Beatles, Michael Jackson, Madonna, Queen, Bob Dylan, hingga Jimi Hendrix.