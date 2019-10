JAKARTA - Bukan Hotman Paris Hutapea namanya jika tidak berpenampilan mewah. Ketika menghadiri acara Silet Awards 2019 di MNC Studios, Jumat 25 Oktober 2019, Hotman dikabarkan menggunakan dasi seharga Rp1 miliar.

Hal itu disebutkan oleh rekan Hotman Paris Hutapea, Bianca Liza. Ketika dikonfirmasi kebenarannya, Hotman enggan menyebutkan harga asli dasi berwarna merah yang dipakainya.

"Jelaskan bang, dasi aja satu miliar ya bang," ucap Bianca mengompori.

"Gak usahlah soal jumlahnya tapi memang this is me gitu lho. Saya ini memang personalitinya harus kelihatan meyakinkan, pede gitu lho," kata Hotman menimpali.

Hotman Paris Hutapea mengaku penampilan nyentrik dengan barang-barang mewah sengaja ia gunakan untuk menakuti lawan-lawannya. Maklum saja, selama ini Hotman dikenal sebagai pengacara besar dengan harga selangit.

"Karena saya hidup dalam dunia konflik jadi saya harus menggelegar dulu penampilannya biar lawan-lawanku sedikit grogi," kilahnya. Lebih lanjut, pembawa acara Hotman Paris Show ini merasa penampilan seorang pengacara harus meyakinkan seperti dirinya. Oleh karena itu ia perlu tetap berpenampilan nyentrik dan mewah seperti saat ini. Baca juga: Prof Dede Sebut Kondisi Raffi Ahmad Akan Seperti Olga Syahputra "(Bikin minder) Iya dong karena I'm a lawyer and international lawyer. Jadi memang butuh self convincing, penampilan itu harus pede. Saya berhadapan dengan bule, dengan pengusaha setiap hari, so I need to be kelihatan pede gitu lho," tutupnya.