JAKARTA – Ajang pencarian bakat tampaknya terbukti sebagai media untuk para penyanyi melebarkan sayap mereka di industri musik Tanah Air. Seperti Indonesian Idol yang sudah melahirkan penyanyi berbakat dengan karier yang melejit.

Para lulusan Indonesian Idol itu dapat membuktikan bahwa kualitas vokal mereka bukan hanya standard sebuah kompetisi. Setelah lulus dari ajang pencarian bakat tersebut, mereka semakin berkembang dan berhasil mempertahankan eksistensi.

Berikut beberapa alumni Indonesian Idol yang makin eksis di Industri Musik Tanah Air.

1. Judika

Hingga saat ini, Judika merupakan satu-satunya alumni Indonesian Idol yang menjadi juri di ajang yang membesarkannya itu. Sejak Indonesian Idol 2018, Judika duduk bersama Ari Lasso, Bunga Citra Lestari, Maia Estianty dan Armand Maulana untuk menguji kemampuan bernyanyi para peserta.

Di luar Indonesian Idol, runner up Indonesian Idol season 2 ini juga telah mengeluarkan 5 album solo dengan lagu yang populer di kalangan masyarakat. Beberapa single terkenalnya antara lain Mama Papa Larang, Cinta Karena Cinta dan Jikalau Kau Cinta.

2. Citra Scholastika

Menjadi finalis termuda di ajang Indonesian Idol season 6 bukan berarti Citra Scholastika tak memiliki kesempatan besar di Industri musik Tanah Air. Selepas lulus dari Indonesian Idol, sang runner up memiliki karier gemilang.

Tak lama setelah ajang Indonesian Idol 2010 berakhir, Citra merilis single perdananya yang berjudul Everybody Knew. Lagu tersebut langsung populer di kalangan masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, Citra sudah menghasilkan 3 buah album studio serta terlibat dalam 3 album kompilasi.

Di tahun 2013, Citra juga meraih penghargaan dari Anugerah Planet Muzik. Kategori yang dia menangkan yaitu Best Vocal Performance In A Song (New Female Artiste).

3. Rinni Wulandari

Rinni Wulandari keluar sebagai pemenang dari Indonesian Idol ke-4 setelah mengalahkan Wilson Maiseka. Setelah lulus dari Indonesian Idol, Rinni merilis album perdananya berjudul Aku Tetap Milikmu yang terdiri dari 10 lagu dan salah satunya Aku Bukan Boneka.

Karier Rinni sebagai penyanyi solo semakin meningkat tajam. Salah satu single yang dia keluarkan di tahun 2014, yakni Oh Baby juga menggema hingga Jepang.

Pada 2015 lalu, Rinni juga mengikuti kompetisi electronic dance music dengan berduet bersama produser Jevin Julian, yang kini menjadi suaminya. Dengan nama Soundwave, Rinni dan Jevin pun menempati juara ke-2 di ajang tersebut.

4. Marion Jola

Marion Jola kini bertransformasi menjadi salah satu penyanyi muda yang patut diperhitungkan dalam industri musik Tanah Air. Tak lama setelah lulus dari Indonesian Idol, wanita yang akrab disapa Lala ini digandeng oleh Rayi RAN untuk berkolaborasi.

Lagu berjudul Jangan menjadi penanda Marion Jola sebagai seorang penyanyi profesional Tanah Air. Kini, wanita asal Kupang tersebut telah merilis album perdananya yang berjudul Marion.

Di tahun 2018, alumni Indonesian Idol 2018 itu juga memenangkan penghargaan Mnet Asian Music Awards (MAMA). Lala meraih penghargaan untuk kategori Best New Asian Artist Indonesia.

5. Brisia Jodie

Satu lagi alumni Indonesian Idol 2018 yang semakin eksis adalah Brisia Jodie. Gadis asal Yogyakarta ini telah merilis 4 single setelah lulus dari ajang yang membesarkan namanya itu.

Single perdananya berjudul Dengan Caraku yang dia bawakan secara duet dengan Arsy Widianto. Dalam waktu seketika, lagu tersebut begitu booming dan banyak diputar masyarakat.

Pada akhir Agustus 2019 lalu, Jodie merilis single terbarunya yang berjudul Rekah. Single ini diciptakan oleh Jodie dan Nadia Fatira.