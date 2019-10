JAKARTA - Raffi Ahmad dikabarkan akan pamit dari dunia hiburan Tanah Air. Hal tersebut bahkan diketahui lewat undangan konfrensi pers yang tersebar sejak Jumat, 18 Oktober 2019 lalu.

Dalam undangan tersebut, Raffi dikabarkan akan menjelaskan alasannya pamit dari industri hiburan Tanah Air, dalam konfrensi pers yang berlangsung sore hari ini. Mendengar kabar pamitnya Raffi Ahmad, tentu banyak yang tidak oercaya dengan hal tersebut. Termasuk aktris Dewi Gita, yang sudah mengetahui sepak terjang Raffi di dunia hiburan sejak lama.

Istri dari Armand Maulana ini mengungkap bahwa Raffi tak akan mungkin pamit dari industri hiburan. Ia justru mengatakan bahwa Raffi Ahmad masih sangat dibutuhkan oleh stasiun televisi.

"Enggak mungkin ah mereka ngundurin diri. Aah enggak mungkin banget. Enggak mungkin. Mereka masih panjang umurnya, enggak mungkin," ungkap Dewi Gita saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2019).

Dewi Gita menambahkan, bahwa dirinya yakin Raffi pun tak akan bisa lama istirahat dari duni hiburan. Dirinya dan Aming pun meyakini bahwa Raffi kemungkinan akan kembali ke industri hiburan dalam 4 bulan ke depan.

"Mungkin istirahat sejenak atau bikin konten lain. Tunggu saja, mungkin empat bulan atau tiga bulan berikut juga i'll be back," kata Dewi Gita.

"I'll be right back soon," timpal Aming.

Jika Raffi benar memutuskan untuk beristirahat sejenak dari industri hiburan, Aming mengaku cukup senang mendengar hal itu. Sebab, diringa sangat tahu bagaimana perjuangan keras Raffi untuk keluarganya dan membantu beberapa orang untuk bisa mendapatkan pekerjaan.

"Harus lah (rehat). To be honest ya, kalau kita kan sebagai sesama rekan dan tahu dia kayak apa, such hard worker ya karena emang harus istirahat," tutur Aming.

"Biar kreativitasnya datang lagi lebih fresh, harus istirahat," lanjut Dewi Gita.

Aming pun mengatakan bahwa Raffi sudsb sepantasnya beristirahat untuk keperluan kesehatan, fiask, dan jiwanya.

"Duit mah enggak dibawa mati, kan ngomong 'Fi banyak orang bergantung sama kamu, bagus jadi ladang rezeki banyak orang', tapi kadang sumbernya untuk orang juga kan harus dimaintenance juga, harus dibikin happy juga, ya gak?'. Dia juga harus medication, harus penyembuhan badannya, fisiknya, jiwanya, jangan terus-terusan kerja," tutup Aming.