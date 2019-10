SEOUL - Depresi, hingga kini masih menjadi alasan kuat di balik kematian Sulli mantan personel f(x). Pada Senin, 14 Oktober 2019 kemarin, pemilik nama asli Choi Jin-ri ini ditemukan meninggal dunia di apartemennya.

Pihak kepolisian Korea Selatan, hingga kini masih terus menyelidiki kasus tersebut. Bahkan hingga kini masih ada pemeriksaan hasil otopsi dari jenazah Sulli, guna mengetahui penyebab kematian bintang serial To the Beautiful You tersebut.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut 5 fakta meninggalnya Sulli :

1. Gantung Diri

Sulli diketahui menghembuskan napas terakhirnya pada pukul 15.21 waktu Korea Selatan di apartemennya. Jenazah Sulli diketahui ditemukan oleh manajernya, sulli tak bisa dihubungi sejak 13 Oktober sekitar pukul 18.30 waktu Korea Selatan.

Usai mendapati Sulli dalam keadaan tak lagi bernyawa, manajernya diketahui langsung menghubungi pihak kepolisian. Pihak tersebut pun menyebut bahwa kemungkinan besar Sulli meninggal dunia akibat gantung diri.

2. Surat Wasiat

Sebelum meninggal, Sulli diketahui sempat membuat surat wasiat terakhir yang diunggah di akun Instagramnya pada 5 September lalu. Dalam surat tersebut, dirinya mengatakan bahwa 5 September merupakan hari peringatan 14 tahun dirinya debut di industri hiburan.

Dalam surat tersebut, Sulli nampak mengucapkan terima kasih pada orang-orang yang membuatnya bahagia. Bahkan ia meminta agar netizen bisa selalu dapat mendukungnya.

3. Menangis dalam Live Instagram

Cuplikan video Live Instagram Sulli dua hari sebelum dirinya wafat, diketahui juga sempat tersebar luas di media sosial. Bahkan ia terlihat sempat tersenyum sambil menahan sedih, menangis, dan meminta tolong pada para netizen, agar tak menghakiminya sebagai orang jahat.

Seperti kabar yang beredar, Sulli dikabarkan wafat karena mengalami depresi lantaran selalu di-bully oleh netizen. Tak hanya soal kekasihnya, tetapi juga fisik, hingga penampilannya yang kerap dikomentari oleh penggemar.

4. Hasil Otopsi Pihak kepolisian membenarkan bahwa Sulli meninggal dunia lantaran melakukan bunuh diri. Hal tersebut sebelumnya telah ditelusuri dengan melakukan tindakan otopsi, dan tak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau pemaksaan. Sementara itu, terkait hasil otopsi mengenai tes obat-obatan dan narkoba, pihak kepolisian mengaku hingga kini masih menelusuri hal tersebut. Oleh karenanya, mereka membutuhkan waktu agak lama, untuk dapat membuktikan hal tersebut. Baca Juga: Jadi Budak Seks 31 Pria, Jang Ja Yeon Putuskan Bunuh Diri Sebelum Mualaf, Sinead O Connor Alami Gangguan Mental hingga Ingin Bunuh Diri 5. Unggah Foto Terakhir di Instagram Sulli diketahui masih sempat mengunggah foto produk yang ia bintang pada Minggu, 13 Oktober 2019 lalu. Bahkan pihak kru produk mengungkap bahwa tak terlihat Sulli memiliki masalah, hingga harus melakukan bunuh diri. 6. Miliki Akun Instagram Lain Fakta terbaru terkait kematian Sulli, ialah saat ditemukannya akun @be_my_panties, yang rupanya merupakan akun pribadinya. Sulli sendiri diketahui telah mengelola akun tersebut, dan kerap mencurahkan isi hatinya dalam akun tersebut. Tak hanya itu, Sulli bahkan kerap mengunggah coretan tangannya dan menggambar sebuah sketsa wajah. Bahkan, ia pun sempat mengunggah sebuah gambar wanita yang tengah menunduk dan wajahnya ditutupi oleh rambut panjangnya, dengan tinta berwarna merah, seolah menggambarkan dirinya sendiri.