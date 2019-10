JAKARTA - Gading Marten kembali menjadi sorotan di dunia maya ketika dirinya mengunggah foto kebersamaan dengan wanita lain. Kali ini, Gading berfoto dengan model cantik bernama Juria Hartmans.

Saat dikonfirmasi soal kedekatan itu, Gading Marten tak mau banyak berbicara. Ia menyebut bahwa Juria adalah teman perempuannya.

"Kalau misalnya, apa ya, kalau buat bercandaannya kan she's my girlfriend. She's a girl and she's my friend," kata Gading.

Saat ditanya lebih lanjut, Gading Marten memilih untuk berlalu. Ayah Gempita Nora Marten ini tak ingin memberikan komentar lain seputar kehidupan cintanya.

"Dah... Hahahaha. Thank you, thank you. Doain aja," ucapnya sambil meninggalkan awak media. Setelah resmi bercerai dengan Gisella Anastasia, Gading Marten memang kerap diisukan dekat dengan beberapa perempuan. Nama Sophia Latjuba hingga putri Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Nadine Kasier, sempat ramai menjadi perbincangan publik soal kekasih Gading. Baca juga: Istri Berkerudung saat Syukuran 7 Bulan, Young Lex Jadi Mualaf? Sebelumnya, Gading Marten menggeggerkan dunia Instagram dengan unggahan yang dia bagikan pada Minggu 13 Oktober 2019. Ia memamerkan kebersamaan dengan seorang wanita yang diketahui bernama Juria Hartmans. Rangkaian unggahan tersebut terdiri dari dua foto berlatar sama. Gading dan Juria tampak sama-sama memakai pakaian kasual. Gading terlihat mengenakan kaus berwarna putih dengan topi abu-abu sebagai pelengkap penampilannya. Sementara itu, Juria tampak memakai tengtop hitam.