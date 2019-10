JAKARTA - Kehadiran Fredy Sukiman di audisi Indonesian Idol 2019 mampu menarik perhatian. Pasalnya, wajah pria 26 tahun itu dinilai mirip dengan wajah presenter Edric Tjandra.

Orang pertama yang menyadari kemiripan wajah Fredy dengan Edric adalah Ari Lasso. "Ini mukanya kayak MC yang temenmu dulu yang sering main sama kamu, siapa?," tanya Ari Lasso kepada Maia Estianty, dikutip dari tayangan Audisi Indonesian Idol RCTI, 15 Oktober 2019.

Baca Juga: Demi Lolos Indonesian Idol 2019, Ainun Latihan Bak Spartan

Maia tampaknya juga menyadarinya dan menyebut nama Edric Tjandra. "Edric," jawab Maia singkat. Kemudian para juri lainnya juga sepertinya sepakat bahwa pria yang akrab disapa Fre itu memang mirip dengan Edric.

Sebelum tampil, Fredy sudah membuat Ari, Maia, Judika, Bunga, dan Anang bingung. Sebab tiap kali mereka mengajukan pertanyaan, jawaban yang terlontar dari Fredy tidak singkron. Ia bahkan menyebut lagu Mengejar Matahari milik Ari Lasso sebagai lagu Agnezmo.

Semua juri tampak terpingkal mendengar jawaban Fredy. Termasuk juga Ari Lasso yang tampaknya kecewa karena tahu dirinya tak dikenal sebagai penyanyi lagu Mengejar Matahari.

Baca Juga: Bikin Takjub, Ari Lasso Berhasil Menerawang Peserta Indonesian Idol 2019 Ini

Tawa juri semakin pecah ketika peserta asal menyanyikan lagu My Heart Will Go On dari Celline Dion. Baru saja menyanyikan bagian awal, semua juri sudah tertawa dan menyoroti teknik pernapasannya.

"Nangis aku lama-lama," celetuk Bunga yang mendengar suara Fredy sembari mengarahkannya bernyanyi lebih baik.

Alih-alih mengomentari vokalnya, Maia dan Ari justru berpesan kepada Fredy untuk menjadi orang yang lebih terstruktur saat berbicara.

Baca Juga: Peserta Indonesian Idol 2019 Mirip Ashanty, Anang Hermansyah Langsung Terpukau

"Kamu belajarlah jadi pribadi yang terstruktur," kata Ari.

Sayang, penampilannya tidak berhasil memukau para juri. Mereka sepakat tidak memberikan golden ticket kepada Fredy. Perjalanannya pun harus berhenti di babak audisi Indonesian Idol 2019.