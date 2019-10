LOS ANGELES - Pencinta franchise film Matrix harus bersiap dengan kehadiran Neil Patrick Harris. Melansir Variety pada 15 Oktober 2019, sang aktor 46 tahun itu telah mendapatkan peran dalam proyek film Matrix 4.

Sayang, plotnya belum diketahui hingga saat ini, sehingga belum jelas karakter apa yang akan diperankan Harris. Berhembus kabar karakter Morpheus muda akan muncul dalam film Matrix 4, tetapi sumber terdekat belum mengonfirmasi peran Harris secara spesifik.

Harris memiliki banyak pengalaman di bidang akting. Ia mendapatkan peran besarnya lewat serial komedi How I Met Your Mother yang ditayangkan pada tahun 2005. Belakangan, Harris juga muncul dalam seri netflix A Series of Unfortunate Events. Sementara dalam film layar lebar, Harris telah berperan dalam film Paysizing karya Alexander Payne dan Gone Girl karya David Fincher.

Kehadiran Harris ini menyusul Yahya Abdul Mateen II yang sudah lebih dulu dilaporkan mendapatkan peran utama dalam proyek film Matrix 4. Mereka akan bergabung dengan pemeran Matrix sebelumnya, Keanu reeves dan Carrie-Anne Moss.

Sementara Jada Pinkett Smith sedang dalam tahap negosiasi untuk kembali memerankan Niobe dalam Matrix 4. Ia telah berperan dalam tiga film sebelumnya.

Warner Bross secara resmi mengumumkan bahwa film Matrix 4 siap dikerjakan pada Agustus 2019. Tentunya kembali disutradarai oleh Lana Wachowski. Sang sutradara juga memegang peran dalam penulisan naskah dengan bantuan Aleksandar Hemion dan David Mitchell.

Matrix 4 nantinya akan dinaungi oleh Warner Bross dan Village Roadshow Pictures. Film ini diperkirakan mulai diproduksi pada awal 2020.