SEOUL – Big Hit Entertainment akhirnya mengonfirmasi kabar duet anak asuhnya, BTS dengan penyanyi Amerika Serikat, Lauv. Dua musisi beda negara ini akan merilis versi remix lagu Make It Right.

“Make It Right (ft. Lauv), rilis pada 18 Oktober 2019 pukul 18.00 KST dan 02.00 PDT/05.00 EDT (waktu Amerika),” kicau Big Hit Entertainment lewat Twitter, Kamis (17/10/2019).

Lagu Make It Right sebenarnya bukan karya baru BTS. Single tersebut diambil dari album keenam BTS, ‘Map of the Soul: Persona’. Lagu ini memang bukan track utama dalam album tersebut. Namun yang membuat ia spesial adalah lirik lagu ini digarap oleh Ed Sheeran.

Beberapa menit setelah diumumkan Big Hit Entertainment, penggemar BTS di Indonesia membuat hastag ‘Make It Right’ yang kemudian trending di Twitter. ARMY menyambut antusias kolaborasi tersebut.

“Oh Tuhan, aku tidak sabar untuk besok,” kicau seorang warganet. “Seperti apa kolaborasi mereka? Pasti akan sangat memuaskan,” sahut lainnya. Konfirmasi Big Hit Entertainment itu sekaligus menjawab keraguan penggemar akan rumor kolaborasi tersebut. Di sisi lain, Lauv pun menggoda para penggemar dengan mengunggah foto bersama BTS di Twitter. “Apakah aku pada akhirnya #MakeItRight?” tulis Lauv. Mengutip Koreaboo, Lauv sempat bertemu BTS saat RM cs konser di Wembley Stadium, Inggris, Juni silam. Menariknya, dalam foto itu kaus hoodie lengan panjang berwarna hijau yang dikenakan Lauv diedit agar serupa dengan para personel BTS. Ini menjadi kolaborasi lain yang disuguhkan BTS, setelah J-Hope berduet dengan penyanyi Becky G. Lagu Chicken Noodle Soup yang dirilis pada 27 September 2019 itu bahkan sempat mendarat di chart Billboard.* Baca juga: Tiba di Korea, Goo Hara Hadiri Pemakaman Sulli Eks f(x)