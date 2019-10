JAKARTA - Darryl Wezy mencoba peruntungannya di industri musik dengan memperkenalkan single Kemarau Terakhir. Diambil dari mini album dengan nama serupa yang rilis tahun lalu, Kemarau Terakhir bercerita tentang bagaimana memberdayakan diri dan menikmati momen hidup baik suka maupun duka.

"Melodinya ditulis sekitar tahun 2007 waktu masih SMA, tapi dirampungkannya justru sekitar tahun 2015 di tengah berkarir di dunia advertising," ujar Darryl dalam rilis yang diterima Okezone.

Darryl Wezy kali pertama dikenal lewat album debutnya, Maze of Fears yang dirilis Oktober 2012. Dirilis ulang pada April 2013, Maze of Fears melahirkan single hits di radio seperti Automatic High dan The War Is Over Now yang kemudian didistribusikan secara internasional.

Kemarau Terakhir sendiri merupakan lagu pertama Darryl Wezy yang berbahasa Indonesia. Lagu tersebut dinilai mampu mendongkrak jumlah streaming di beberapa penyedia layanan musik digital di Tanah Air, mengingat gaung Darryl masih cukup asing di negaranya sendiri.

Selain dari kemasan lirik, Darryl Wezy juga menambahkan sentuhan folk dalam Kemarau Terakhir agar nyaman di telinga penikmat musik indie lokal. Beberapa musisi folk jadi sumber inspirasi Darryl menghadirkan lagu tersebut.

"Lebih mendengarkan musik chamber pop atau sunshine pop seperti The Free Design, Mama Cass, dan The Decemberists," jelasnya.

Video klip single Kemarau Terakhir juga sudah Darryl Wezy hadirkan untuk mendukung kegiatan promosinya di pasar musik lokal dengan mengambil pemandangan pulau Bali sebagai latar. Darryl merasa, pemilihan Bali sebagai lokasi syuting video klip dirasa cocok dengan apa yang ingin dia ceritakan lewat Kemarau Terakhir. "Kami coba memperlihatkan pemandangan alam yang berkaitan dengan semesta itu sendiri," pungkas dia.