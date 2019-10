JAKARTA - Para kontestan membuka acara 4 besar Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 2019 dengan meriah lewat tantangan Zona Rockdut pada Senin (14/10/2019). Mereka tampil total dengan membawakan lagu bergenre rock-dangdut.

Rupanya penampilan Suci dan Nia lah yang berhasil mencuri perhatian para juri. Salah satunya Okky Lukman yang memuji penampilan mereka berdua.

Suci yang membawakan lagu Seni milik Rhoma Irama disebut sebagai penampilan pembuka yang luar biasa. Bahkan penampilannya dinilai bak bintang yang sedang melangsungkan konser.

"Suci, saya suka pembukaannya dibuat sama suci enggak ada masalah, relax, enjoy kayak lagi nonton konsernya aja," ungkap Okky.

Nia pun berhasil mendapatkan pujian dari Okky. Peserta asal Pekanbaru itu membawakan lagu Ini Dangdut yang dipopulerkan oleh Abiem Ngesti dengan apik. Meskipun Nia membutuhkan waktu yang agak lama untuk memaksimalkan vokalnya.

" Nia juga pas buka (bagian lirik) 'hayo-hayo', itu langsung pecah. Suci emang panasnya agak lama, sekali lagi hati-hati control your emotion. Nia your the best," ungkap Okky.

Saat diminta memilih penampilan siapa yang paling disukai diantara 4 besar kontestan KDI 2019, Okky dengan mantap menjagokan Nia dan Suci.

"Saya pilihnya masih Nia dan Suci," kata Okky

Karena para juri sepakat bahwa penampilan Nia dan Suci yang paling menonjol di Zona Rockdut, mereka diberikan kesempatan untuk bisa berkolaborasi dengan diva Tanah Air, Titi DJ dengan membawakan lagu Hanya Cinta Yang Bisa.