JAKARTA - Pada 2 November 2019 nanti, ITZY akan menyapa langsung penggemar mereka, MIDZY di Indonesia. Girlband berisi lima personel itu telah mengumumkan akan menggelar showcase pertama mereka di Tanah Air.

Bertajuk ITZY? ITZY!, showcase yang dipromotori Mecimapro itu akan digelar di JCC Plenari Hall, Jakarta Pusat. Fans akan melihat dan berinteraksi langsung dengan junior TWICE tersebut.

ITZY dipastikan akan membawakan lagu-lagu hits mereka dalam showcase nanti. Hingga detik ini, Lia cs sudah merilis empat lagu. Salah satunya adalah Cherry.

Menyambut showcase ITZY di Jakarta, tak ada salahnya untuk MIDZY untuk menghafalkan serta memahami lirik Cherry. Berikut Okezone menuliskannya untuk anda.

Leggo nal geunyang nwadwo

sunjinhan Angelbodan Devil

bwadwo ttokbaro bwadwo

mal an deutneun ae geuge narago

da nareul wihae haneun marirae

najocha nareul jal moreuneunde

teure nal majchujin marajullae

ijen nae meosdaero norabollae

nollassni machi Bubble gum pop

gyuchigeul da kkaebeorin nanikka

jinjja nareul boyeojul tenikka

Really really me

I’m a cherry on top yeah

naega wonhan geosman hae

neon geogi anja jikyeobomyeon dwae

Really really me

I’m a cherry on top

neomu ppeonhan geon da jeori chiwobwabwa

saenggakboda kkumi jom nopa

Really really me

I’m a cherry on top yeah

Really really me

I’m a cherry on top yeah

Someone bichnaneun Someone

jakku doerae geuge nugugillae

yeogi nan One and only

nadapge nan geudaero teukbyeolhae

ttokgateun geosdeul neomu siksanghae

wanjeonhi saeroun geol chajeullae

aljanha geuge nae maeryeoginde

ireon geo na animyeon nuga hae

nollassni machi Bubble gum pop

gyuchigeul da kkaebeorin nanikka

jinjja nareul boyeojul tenikka

Really really me

I’m a cherry on top yeah

sangsang isangeul julge

nae dwiro geunyang ttaraomyeon dwae

Really really me

I’m a cherry on top

neomu ppeonhan geon da jeori chiwobwabwa

saenggakboda kkumi jom nopa

Really really me

I’m a cherry on top yeah

Really really me

I’m a cherry on top yeah

naigo sipeo haedabeun Simple

jigeum mami wonhaneun geol hae

nollassni machi Bubble gum pop

gyuchigeul da kkaebeorin nanikka

jinjja nareul boyeojul tenikka

Really really me

I’m a cherry on top yeah

Really really me

I’m a cherry on top

neomu ppeonhan geon da jeori chiwobwabwa

saenggakboda kkumi jom nopa

Really really me

I’m a cherry on top yeah

Really really me

I’m a cherry on top yeah

Really really me

I’m a cherry on top yeah

TERJEMAHAN

Leggo, tinggalkan aku sendiri

Iblis daripada malaikat yang naif

Lihat itu, ya, lihatlah itu

Kata-kata yang tak terdengar, itulah diriku

Semua kata-kata itu, itu tertuju padaku

Aku bahkan tak tahu diriku sendiri

Aku mohon jangan tempatkan aku dalam aturanmu

Sekarang aku akan bermain-main sesuka hatiku

Apa kau terkejut? Seperti letusan gelembung permen karet

Karena aku melanggar semua aturan

Akan ku tunjukkan padamu siapa aku sebenarnya

Diriku yang sebenarnya

I’m a cherry on top yeah

Aku hanya melakukan apa yang ku mau

Kau, lihat dan duduklah disana

Diriku yang sebenarnya

I’m a cherry on top yeah

Singkirkanlah segala sesuatu yang terlalu jelas

Mimpiku lebih tinggi dari yang ku kira

Really really me,

I’m a cherry on top yeah

Really really me,

I’m a cherry on top yeah

Seseorang, seseorang yang bersinar

Mereka terus berkata siapa orang itu?

Aku disini, hanya aku satu-satunya

Aku istimewa karna diriku sendiri

Aku sungguh muak dengan hal yang selalu sama

Aku akan mencari sesuatu yang benar-benar baru

Kau tahu, itulah daya tarikku

Jika bukan diriku yang seperti ini, lalu siapa lagi?

Apa kau terkejut? Seperti letusan gelembung permen karet

Karena aku melanggar semua aturan

Akan ku tunjukkan padamu siapa aku sebenarnya

Diriku yang sebenarnya

I’m a cherry on top yeah

Aku akan memberimu lebih dari yang kau pikirkan

Ikuti saja aku, di belakangku

Really really me,

I’m a cherry on top

Singkirkanlah segala sesuatu yang terlalu jelas

Mimpiku lebih tinggi dari yang ku kira

Really really me,

I’m a cherry on top yeah

Really really me,

I’m a cherry on top yeah

Jawabannya simpel, aku ingin jadi diriku sendiri

Sekarang, lakukanlah apa yang kau mau

Apa kau terkejut? Seperti letusan gelembung permen karet

Karena aku melanggar semua aturan

Akan ku tunjukkan padamu siapa aku sebenarnya

Diriku yang sebenarnya

I’m a cherry on top yeah

Aku hanya melakukan apa yang ku mau

Kau, lihat dan duduklah disana

Diriku yang sebenarnya

I’m a cherry on top yeah

Singkirkanlah segala sesuatu yang terlalu jelas

Mimpiku lebih tinggi dari yang ku kira

Really really me,

I’m a cherry on top yeah

Really really me,

I’m a cherry on top yeah

Really really me,

I’m a cherry on top yeah