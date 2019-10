JAKARTA - Magical Tales of Gandaloka siap menyapa para pecinta novel bergenre fantasi urban. Novel yang diterbitkan oleh perusahaan komik Naobun dan Clover ini menceritakan kehidupan di pinggir Kota Jakarta yang memiliki kekuatan sihir dan juga dihuni oleh siluman bernama Demit.

"Novel Gandaloka ini bergenre fantasi urban, bercerita tentang sihir tapi setting di kota tempat tinggal kita. Di Magical Tales of Gandaloka ini menceritakan tentang anak-anak pada umumnya tapi bedanya memiliki kekuatan sihir," ujar Utiuts selaku salah satu penulis Novel Magical Tales of Gandaloka dan Editor pihak Naobun Project dalam acara Indonesia Comic Con 2019, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (13/10/2019).

Sementara itu, menurut penulis lainnya, Keinesasih atau Ines, Gandaloka bukanlah lokasi yang asing bagi penduduk Jakarta. Kota ini terdiri dari beberapa sektor di dalamnya.

"Jadi Gandaloka adalah kota yang sudah pasti dikenal masyarakat. Jika tahu seluk beluk Jakarta, pasti tahu lokasi Gandaloka di mana. Gandaloka terdiri dari beberapa sektor yang berkembang secara kronologi. Sektor satu pusat Kota Gandaloka, ada bangunan lama, landmarknya. Lalu di sektor dua berisi rumah lama bersejah," ujarnya dalam event Indonesia Comic Con 2019.

Dalam peluncuran pertama ini, Magical Tales of Gandaloka merilis lima judul novel. Kelimanya yaitu Halfie, Home, Stay Ugly, Welcome to Fendom dan Your Wings. Lima novel tersebut menceritakan kisah-kisah berbeda yang terjadi di Gandaloka. Sebagian besar mengisahkan tentang kehidupan para remaja. Seperti misalnya Halfie karya Priscila Stevanni yang menceritakan seorang manusia biasa yang kemudian berubah menjadi sesosok demit. Novel ini akan menceritakan kehidupan manusia setengah demit tersebut. Lalu Stay Ugly karya Kahlui, mengisahkan seorang gadis yang merasa memiliki penampilan buruk rupa dan mencoba mengembangkan bakatnya lewat ekstrakurikuler teater. Sayangnya, ekskul tersebut pun terancam untuk dibubarkan. Lima novel ini resmi dirilis di event Indonesia Comic Con 2019 yang digelar di Jakarta Convention Center, Senayan, Minggu (13/10/2019). Novel-novel tersebut mulai dipasarkan di toko buku pada Senin 14 Oktober 2019.