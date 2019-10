JAKARTA - Penyanyi Rossa diketahui berulang tahun ke-41, pada 9 Oktober 2019. Berbagai ucapan selamat menghampiri sang diva, tak terkecuali sang mantan kekasih, desainer dan presenter Ivan Gunawan.

Pria yang akrab disapa Igun itu mengaku, telah menyelamati ibu Rizky Langit Ramadan tersebut secara pribadi. "Sudah ngucapin. Tak perlu lapor infotainment kan? Aku enggak gila wawancara," ungkapnya saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, pada 9 Oktober 2019.

Igun juga mengaku, memberikan hadiah spesial untuk ulang tahun Rossa. Namun saat ditanya hadiah spesial apa yang diberikannya, Igun malah melontarkan selorohan kepada awak media.

"Ada rumah dan mobil buat Rossa. InsyaAllah dikasih nanti," ujar Ivan Gunawan.

Di lain pihak, Rossa mengaku, pertanyaan terbanyak yang dia terima ketika berulang tahun adalah kapan dia akan melepas status janda. Lewat unggahannya di Instagram pada 10 Oktober 2019, dia mengaku, mencari pria yang lebih baik darinya.

“(Pria) yang selalu bisa membuat aku merasa aman dan yang membuat aku lebih dekat denganNya. Kapan? When I find the right person (ketika aku menemukan pria yang tepat) dan semoga Allah menjodohkanku dengannya,” tutur Rossa.*

