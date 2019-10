JAKARTA - Ada yang tidak biasa dengan penampilan Lyodra Ginting di Audisi Indonesian Idol 2019. Terlihat dalam penampilannya saat menyanyikan lagu I Will Never Love Again milik Lady Gaga.

Ketika mencapai bagian akhir lagu, tiba-tiba peserta asal Medan menampilkan suaranya yang super tinggi. Ia menggunakan teknik vokal whistle yang mengeluarkan suara layaknya bunyi peluit.

Wajah para juri terlihat kaget saat mendengar teknik vokal Lyodra. Maia Estianty pun tampaknya kagum dengan kemampuan dara 16 tahun itu hingga ingin segera menyodorkan golden ticket kepadanya.

"Waduh itu teknik yang susah itu, whistle," ujar Maia seperti dikutip dari tayangan Indonesian idol, 7 Oktober 2019.

Ibunda Al, El, dan Dul itu pun berkali-kali mencoba mengikuti suara Lyodra. Sayangnya, yang keluar hanyalah bunyi teriakan. Maia hanya tertawa dan akhirnya menyerah. Ia langsung menunjuk Judika untuk mencoba teknik whistle. Baca Juga: Mirip Rina Nose, Peserta Audisi Indonesian Idol 2019 Ini Buat Anang Terpukau "Judika, Judika. Ayo Judika," kata Maia. Ketika Judika membuka suara untuk menjajal teknik vokal ala Lyodra, ia justru ditertawakan. Sebab suara yang terdengar dari Judika seperti pekikan. "Aduh, susah," katanya. Semua juri tampaknya sudah menyerah. Anang yang diminta mengikuti teknik vokal itu pun enggan melakukannya karena merasa tidak mampu. Baca Juga: Seksinya Gaya Siva Aprilia, Netizen Tuding Tak Gunakan Bra Akhirnya setelah berduet bersama Judika dengan lagu When You Believe yang dipopulerkan oleh Whitney Houston dan Mariah Carey, Lyodra berhasil mendapatkan golden ticket dan melaju ke babak selanjutnya. Namun dalam kesempatan itu Ari Lasso memberikan 'no' kepada Lyodra. Meskipun secara teknik suaranya sudah mumpuni, Ari menilai Lyodra kurang menambahkan perasaan dalam lagu yang dibawakannya.