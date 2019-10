BOGOR - Shawn Mendes berhasil memuaskan semua penggemarnya di Indonesia lewat konser Shawn Mendes: The Tour 2019 Asia yang digelar di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat.

Penyanyi asal Kanada ini membuka penampilannya pada pukul 20.22 WIB. Berbagai lagu hitsnya yang merajai tangga lagu dunia dibawakan pada malam ini.

Sebelum konser berakhir, Shawn Mendes juga sempat memberi penghormatan kepada idolanya, Ed Sheeran. Lagu berjudul Fallin' All In You yang ditulis bersama dinyanyikan dengan baik.

Para penonton yang hadir terlihat begitu puas dengan dua jam durasi konser. Apalagi Shawn Mendes terlihat begitu atraktif di atas panggung.

Tak hanya memainkan gitar dan keyboard, Shawn Mendes juga kerap berlarian menyisir sisi kanan dan kiri panggung guna menyapa penggemarnya. Ia bahkan sempat turun dan menyalami beberapa penonton beruntung yang duduk di bagian VIP.

Sebelum menyudahi penampilannya, Shawn Mendes sempat menyanyikan lagu hits milik Coldplay yang berjud Fix You. In My Blood akhirnya menjadi sajian penutup konser ketika waktu sudah menunjukkan pukul 22.15 WIB. "Terima kasih, Jakarta. Sampai berjumpa lagi," kata Mendes di penghujung konser. Secara keseluruhan konser Shawn Mendes: The Tour 2019 Asia berjalan dengan sangat meriah. Venue acara Sentul International Convention Center yang megah sangat mendukung konsep panggung yang diinginkan sang musisi. Sebuah properti bunga mawar terlihat berdiri di depan panggung. Bunga mawar itu merupakan simbol dari album terbarunya. Meski dihelat di dalam ruangan, sound system yang digunakan terdengar sangat pas. Komposisi suara Shawn Mendes dan musiknya yang catchy tak pernah terasa berlebihan sepanjang konser berlangsung. Pujian juga harus diberikan pada tata cahaya panggung yang didesain sedemikian rupa. Sinkronisasi musik, cahaya lampu di panggung, dan gelang-gelang para penonton yang menyala memberikan sebuah pengalaman menonton konser yang cukup berkesan.