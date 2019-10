SENTUL - Shawn Mendes menggelar konser pertamanya di Indonesia di Sentul International Convention Center, Selasa (8/10/2019). Kekasih Camilla Cabello tersebut mengawali konser berjudul Shawn Mendes: The Tour 2019 Asia dengan lagu Lost In Japan.

Shawn Mendes memulai aksinya sekira pukul 20.22 WIB. Penonton langsung bersorak ketika melihat idolanya berdiri di atas panggung dengan membawa sebuah gitar akustik.

Tak ingin menyia-nyiakan semangat para penggemar, Shawn Mendes membawakan lagu There's Nothing Holding Me Back pada nomor kedua. Pilihan lagu yang tepat karena penonton seketika berdiri dari tempat duduknya masing-masing.

Ada hal menarik dalam gelaran konser Shawn Mendes: The Tour 2019 Asia ini. Semua penonton diberikan gelang yang memunculkan warna seragam sehingga menghasilkan pemandangan pesta cahaya yang sangat indah di dalam venue.

Usai membawakan lagu Nervous, Shawn Mendes akhirnya menyapa para penggemarnya di Indonesia. Ia mengaku sudah sangat lama menantikan agar bisa beraksi di Tanah Air.

"Apa kabar kalian yang di sana? Jakarta, aku sudah sangat lama ingin tampil di sini. Oleh karena itu aku ingin mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang terlibat," ucap Shawn Mendes disambut tepuk tangan meriah penonton.

Pesta cahaya meriah berwarna-warni ini ternyata memang konsep panggung yang diinginkan oleh Shawn Mendes. Sebagai seorang performer, ia mencari cara agar konsernya bisa sangat memuaskan para penggemar yang telah rela hadir. "Kalian tahu, aku memikirkan bagaimana cara membuat sebuah konser yang mengagumkan, mulai dari lampu, tata cahaya, hingga panggung. Tapi ternyata yang terbaik dari semua penampilan adalah kehadiran kalian," ujarnya. Tak lama setelahnya, Shawn Mendes membawakan satu lagu andalannya, Stitches. Lagu ini dikenal sebagai lagu yang juga semakin mengangkat karier Shawn di pentas musik dunia.