SEOUL - Aktris Goo Hye Sun kembali dihujani kritik oleh warganet Korea Selatan karena dinilai terlalu ‘sibuk’ di media sosial. Warganet menilai, hal itu tidak biasa untuk seorang perempuan di tengah kisruh perceraiannya dengan Ahn Jae Hyun.

Aktris Boys Before Flowers itu diketahui mempromosikan lagu dan buku esai terbarunya. Pada 26 September 2019, Goo Hye Sun merilis Must I Die, lagu yang diciptakannya dan diaransemen oleh Choi In Young. Lagu itu bercerita tentang rasa cinta yang ternyata tak bertahan selamanya.

Hari ini (7/10/2019), dia mempromosikan buku esai terbarunya, berjudul I am Your Pet. Lewat Instagram, dia tersenyum semringah sambil memamerkan buku tersebut ke arah kamera. “Selesai wawancara,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

Beberapa warganet mencibir Goo Hye Sun yang sempat mengungkapkan ingin istirahat sejenak dari dunia hiburan. “Ahn Jae Hyun pasti sangat menderita hidup bersamanya,” ungkap seorang netizen Korea.

Warganet Korea lainnya mengatakan, "Aku juga seorang perempuan dan apa yang dia lakukan (terlalu aktif di media sosial) membuatku marah!" Jika Goo Hye Sun lebih berani tampil di tengah kisruh rumah tangganya, sang suami Ahn Jae Hyun terlihat lebih berhati-hati. Meski saat ini Ahn tengah disibukkan dengan jadwal syuting drama barunya, namun dia diketahui didepak dari New Journey to the West dan kehilangan beberapa kontrak iklan. Di lokasi syuting People With Flaws, Section TV melaporkan sang aktor terlihat menyendiri. Dia lebih banyak menghabiskan waktu sendiri saat rehat syuting. Kondisi itu membuat penggemar Ahn Jae Hyun khawatir dengan kondisi kejiwaannya. "Oh, aku khawatir depresinya akan semakin memburuk. Aku berharap, orang-orang di sekitarnya memerhatikan dia," ujar seorang warganet. Lainnya mengungkapkan, "Menggelikan. Bagaimana Goo Hye Sun bertingkah seolah-olah tak terjadi apapun setelah membuat dia seperti itu."*