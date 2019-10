LOS ANGELES - Komedian asal Amerika Serikat, Rip Taylor meninggal dunia pada Minggu (7/10/2019). Pria yang dikenal sebagai 'Komedian Menangis' dan 'Raja Kemah dan Confetti' itu menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 84 tahun.

Juru bicaranya B. Harlan Boll mengonfirmasi kematian sang komedian yang telah berkarier selama 50 tahun di dunia hiburan itu. Ia mengatakan bahwa Taylor mengalami kejang dan meninggal di Pusat Medis Cedars-Sinai di Los Angeles, meskipun penyebab pasti kematiannya belum ditentukan.

"Kegembiraan terbesar yang Rip miliki dalam hidup adalah dari hasil membuat orang lain tertawa," kata B.Harlan Boll, seperti dikutip dari New York Times, 6 Oktober 2019.

Semasa hidupnya, Taylor dikenal sebagai sosok yang berenergi tinggi. Karena itulah ia menjadi andalan di televisi. Dikansir dari Variety, ia pernah tampil dalam berbagai macam program, dari komedi situasi hingga Talkshow.

Diantaranya adalah The Gong Show, Password, The Merv Griffin Show, Mike Douglas Show, The Tonight Show, Late Night With David Letterman.

Taylor juga meraih kesuksesan lain di luar acara permainan dan TV larut malam. Taylor menjadi berita utama The Flamingo Hotel's Rockettes Extravaganza di Las Vegas. Di mana ia memenangkan Entertainer of The Year tiga tahun berturut-turut.

Taylor juga berkeliling negara sebagai peran utama dalam produksi Sugar Babies, Anything Goes, Oliver, Peter Pan dan A Funny Thing Happened on the Way to the Forum.

Taylor tetap mampu mempertahankan eksistensinya sebagai komedian dengan berperan dalam film Wayne's World 2 dan franchise Jackass.