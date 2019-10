JAKARTA - Grup girl asal Korea Selatan (G)I-DLE menjadi performer pembuka gelaran Spotify On Stage JKT 2019 di JI Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat malam(4/10/2019). Sebelum beraksi, mereka lebih dahulu menyapa para Neverland -sebutan untuk penggemar (G)I-DLE.

"Hai, apa kabar? We are (G)I-DLE," kata So Yeon, sang leader yang diikuti semua member (G)I-DLE. Sapaan So Yeon cs tersebut sukses membuat para Neverland yang memenuhi JI Expo berteriak histeris.

Sebagai penampilan pembuka, (G)I-DLE menampilkan Hann (Alone) dengan sangat energik. Penonton yang mengetahui lagu itu pun turut bernyanyi bersama idolanya.

Setelah penampilan pembuka tersebut, girlband bentukan Cube Entertainment itu memanjakan para penggemarnya dengan membawakan Senorita. Dengan tarian sensual, (G)I-DLE sukses menaklukkan tembang yang dipopulerkan oleh pasangan Shawn Mendes dan Camila Cabello tersebut.

Dalam lanjutan penampilannya, (G)I-DLE kemudian melantunkan tiga lagu lainnya: Maze, Uh-Oh, dan Blow your Mind. Sebagai penutup, keenam personel (G)I-DLE memilih untuk membawakan lagu andalan mereka, Latata. Pada akhir penampilannya, para personel (G)I-DLE kemudian meneriakkan, "Aku mencinta kalian" ke arah penonton. Salam perpisahan So Yeon cs itu kemudian disambut tepuk tangan dan sorak meriah para penonton. Spotify On Stage JKT 2019 juga menawarkan sederet performer dalam dan luar negeri lainnya. Setelah (G)I-DLE, panggung festival musik tahunan ini juga akan diramaikan oleh penampilan grup idol asal Korea Selatan lainnya, ATEEZ. Para penonton juga akan dimanjakan dengan penampilan ciamik Arsy Widianto, Brisia Jodie, Marion Jola, hingga Rizky Febian. Puncak acara Spotify On Stage JKT 2019 akan diisi oleh rapper muda asal Indonesia, Rich Brian.