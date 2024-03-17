Tuan Tigabelas hingga DJ Eone Akan Meriahkan DCDC Ngabuburit Extra 2024 di Medan

MEDAN - DCDC menghadirkan event impresi berkonsep night market bertajuk Ngabuburit Extra 2024. Acara yang digelar di Lapangan Benteng, Medan, Sumatera Utara ini akan diselenggarakan pada Rabu,20 Maret mendatang dan menghadirkan deretan bintang tamu hits, diantaranya Tuan Tigabelas, Sista Nath, Hey You Soul, hinga DJ Eone.

Gelaran DCDC Ngabuburit Extra 2024 di Medan merupakan titik ketiga setelah sebelumnya digelar pada 17 Maret di Tangerang Selatan dan 18 Maret di Karawang.

Sebagai perwakilan DCDC, Agus Danny Hartono berusaha untuk memberi ruang dan dukungan bagi komunitas kreatif lokal hingga UMKM dan local brand yang ada di tiap kota gelarannya. Lewat tema pesan “ExtrakanHariMu” DCDC Ngabuburit Extra menjadi ruang interaksi komunitas lokal dan industri kreatif, dalam kemasan yang fresh dan menghibur sekaligus berkontribusi terhadap masyarakat sekitar.

Selain itu, acara ini juga menghadirkan kegiatan Social Investment, yang merupakan bentuk aksi sosial di bulan Ramadan dengan memberi bantuan donasi kepada warga setempat yang membutuhkan serta kegiatan kerja bakti bersih-bersih masjid atau pesantren sekitar.

“Kami berharap dengan aksi nyata dari social investment di setiap kota, tak terkecuali di Medan ini dapat memberi manfaat positif selama bulan Ramadan. Apalagi aksi bersih-bersih masjid dan pesantren ini dilakukan bersama dengan talent pengisi acara, pasti akan seru dan menjadi momen tak terlupakan bagi Coklatfriends,” ungkap Agus Danny Hartono.

DCDC Ngabuburit Extra 2024 dimeriahkan oleh Tuan Tigabelas (Foto: Ist)

Tuan Tigabelas yang menjadi guest star DCDC Ngabuburit Extra di Medan mengaku antusias bisa turut andil dalam event ini. Bahkan ia juga cukup antusias untuk mengikuti beragam aksi sosial bersama Coklatfriends untuk berbuat kebaikan di bulan Ramadan.

Nantinya, pemilik nama asli Muhammad Syaifullah ini akan menghibur masyarakat Medan dengan sejumlah hit sambil menunggu waktu sahur. Bahkan ia juga sudah menyiapkan suguhan penampilan spesial dengan gimmick berbeda.

“Event ini menarik banget menurut gue, agar anak-anak muda bisa terus melakukan kegiatan positif dan aktif. Karena DCDC Ngabuburit Extra memanusiakan manusia, suka banget. Biasanya gue kalau Ramadan sama keluarga, tapi tahun ini dapat kesempatan untuk mengunjungi teman-teman di beberapa titik untuk bermusik dan berbagi, jelas sangat antusias, excited!” beber Tuan Tigabelas.

“Menjadi tantangan tersendiri karena gue perform di seluruh kota DCDC Ngabuburit Extra ini. Tapi yang pasti supaya gak ada pengulangan set list atau aksi di atas panggung, gue udah nyiapin sejumlah konsep yang ciamik. Gue bakal collab sama bang Gebeg, kang DJ Eone dan yang lain. Jadi pasti akan ada workshop yang harus kita lakukan bareng biar kolaborasinya makin nikmat. Mari kira bergerak bersama dan melakukan sesuatu,” sambungnya.

DCDC Ngabuburit Extra juga punya rangkaian acara menarik lainnya, yaitu bazar berkonsep night market dan akan diisi oleh berbagai brand serta UMKM lokal. Beragam produk bakal hadir di sini mulai dari clothing, music merchandise, kuliner, dan banyak lagi. Ada juga Lelang Extra yang memberi kesempatan pengunjung dengan jumlah lelang tertinggi akan mendapatkan official merchandise bertanda tangan guest star di tiap kota gelaran.