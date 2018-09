JAKARTA – Spotify on Stage siap hadir lagi di Jakarta. Kali ini, perwakilan K-POP kembali tampak dalam acara tahunan Spotify itu. Stray Kids yang merupakan pendatang baru di industri musik Korea, menjadi wakil K-POP.

Pada Senin (10/9/18), grup besutan JYP Entertainment itu mengumumkan secara resmi melalui akun Twitter mereka, @Stray_Kids terkait kehadiran sembilan personel Stray Kids ke Jakarta.

“Stray Kids will be at Spotify on Stage in Jakarta! See you all in Jakarta!” tulis akun @Stray_Kids, seperti dikutip oleh Okezone.

[Spotify on Stage]

Stray Kids will be at Spotify on Stage in Jakarta!



2018.10.12 @ Jakarta International Expo



- Pre-sale tickets: @Spotify will email our biggest fans on @Spotify with the opportunity to purchase presale tickets. Check your inbox! (1/2) — Stray Kids (@Stray_Kids) September 10, 2018

Spotify on Stage 2018 ini akan dilaksanakan pada 12 Oktober 2018 di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta. Acara ini dijadwalkan akan dimulai pukul 18:30 WIB.

Tiket secara umum bisa dibeli pada 12 September 2018 di laman resmi Spotify on Stage. Beberapa penggemar Stray Kids pengguna Spotify yang terpilih akan mendapatkan email Superfans dari Spotify hari ini dan berkesempatan untuk membeli tiket pre-sale.

Selain Stray Kids, penyanyi asal Inggris, Anne Marie juga siap meramaikan Spotify on Stage 2018 kali ini. Nama Alan Walker dan Tulus pun tampak dalam daftar penampil yang siap mengguncang panggung Spotify on Stage 2018 bulan depan.

This is what you've been waiting for. Prepare yourself for #SpotifyOnStage2018.



Featuring @AnneMarie, @IAmAlanWalker, @Stray_Kids and the amazing @tulusm.



General ticket sales begin in 2 days. Get ready! pic.twitter.com/SDEUT2PkjV — Spotify Indonesia (@SpotifyID) September 10, 2018

Sejauh ini baru empat penampil yang secara resmi diumumkan Spotify pagi ini melalui akun Twitter resmi mereka, @SpotifyID.

Spotify on Stage merupakan festival musik yang diselenggarakan oleh situ streaming lagu, Spotify.

Festival musik ini pertama kali diadakan di Jakarta pada tahun 2017 lalu. Saat itu, NCT 127 yang baru debut di bawah manajemen SM Entertainment, menjadi wakil K-POP.

Selain NCT 127, tahun lalu festival musik kepunyaan Spotify itu juga menghadirkan Raisa, Afgan, Isyana Sarasvati, Dipha Barus, DNCE, dan AmPm.

