SEOUL – SuperM sepertinya tak mau buang-buang waktu dalam memperkenalkan karya mereka kepada pecinta musik di seluruh dunia. Sebelum merilis mini album perdana SuperM pada 4 Oktober 2019 besok, boyband asuhan SM Entertainment ini mengumumkan agenda tur arena Amerika.

Melansir Forbes, Kamis (3/10/2019), ‘We Are The Future Live’ menjadi tema dalam tur SuperM mulai 11 November 2019 di Dickies Arena, Fort Worth, Texas. Konser itu akan dilanjutkan ke tempat-tempat ikonik seperti Madison Square Garden, New York dan United Center Chicago sebelum kembali ke wilayah West Coast dan Kanada pada 2020.

Capitol Records, label rekaman Amerika yang bekerja sama dengan SM Entertainment telah mengumumkan tiket konser SuperM. Untuk merayakan debut Baekhyun cs, semua tiket konser akan dihargai USD50 atau sekira Rp709 ribu (belum ditambah biaya lain).

Akan ada juga tiket premium untuk VIP Packages danPlatinum yang dijual dalam jumlah terbatas. Tidak ada informasi berapa pastinya jumlah tiket premium.

Tiket konser SuperM akan dibuka pada Sabtu, 5 Oktober 2019 pukul 10.00 waktu setempat melalui website resmi boyband berisi tujuh member ini. Selain tiket, penonton juga akan mendapatkan CD mini album perdana SuperM saat membeli tiket. Diprediksi, debut SuperM dengan mini album tersebut mampu mengirim tujuh membernya ke puncak Billboard Music lewat lagu utama Jopping. Sambil menanti rilisnya lagu tersebut, tidak ada salahnya Anda melihat deretan lokasi tur dari SuperM di kawasan Amerika Utara. Tahun 2019 11 November — Fort Worth, TX, Dickies Arena 13 November — Chicago, IL, United Center 15 November — Atlanta, GA, Infinite Energy Arena 17 November — Washington, DC, EagleBank Arena 19 November — New York, NY, Madison Square Garden Tahun 2020 30 January — San Diego, CA, Viejas Arena 1 February — Los Angeles, CA, The Forum 2 February — San Jose, CA, SAP Center 4 February — Seattle, WA, ShoWare Center 6 February — Vancouver, BC, Pepsi Live at Rogers Arena