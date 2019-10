JAKARTA - Fenomena kemunculan Mawang di dunia maya memang tak bisa dihindarkan. Meski terkesan aneh, penyanyi berambut gondrong tersebut melahirkan sebuah karya yang fenomenal dan ditonton oleh jutaan orang.

Mawang menghebohkan publik dengan lagu Kasih Sayang Kepada Orangtua. Lagu tersebut mencuri perhatian lantaran artikulasi dan lirik yang tidak jelas dari Mawang.

Padahal Mawang sendiri memang mengatakan bahwa kasih sayang kepada orangtua sering kali tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Oleh sebab itu ia membuat sebuah lagu yang memiliki lirik aneh dan tidak jelas.

Ayuenstar pun tertarik untuk mengemas ulang lagu Mawang, Kasih Sayang Kepada Orangtua. Dengan permainan gitar akustiknya, penyanyi jebolan Indonesian Idol ini menambahkan lirik-lirik manis tentang cinta kepada orangtua di dalamnya.

Dengan jenis vokal yang tinggi, Ayuenstar mampu menirukan gaya bernyanyi Mawang. Tak lupa ia memainkan gitar di pangkuannya sambil menghayati penggalan-penggalan lirik syahdunya.

Video Kasih Sayang Kepada Orangtua dari Ayuenstar kini sudah ditonton hampir 180 ribu kali. Dalam kolom komentar banyak netizen yang melemparkan pujian karena Ayuenstar bisa mengemas lagu tersebut dengan baik.

"Mawang : "menurut kalian lagu itu punya makna yaudah, kalo ga juga yaudah." Gua rasa ini arti lagunya yg mewakili semua orang wkwk," tulis Dhika Adriawwal.

"You are making me like this song. That other guy made my laugh. He sang as if someone stabbed him and was making him sing. I had to search the details og this song on internet. And look I found you. Lovely!!" puji Simmi Khan di bawahnya.

Terlepas dari itu semua, Mawang memang menjadi sebuah fenomena menarik di industri musik.

Kemunculannya di YouTube diapresiasi dengan baik meski lagunya yang seharusnya memiliki makna begitu dalam terkadang malah berubah menjadi tawa. Semua itu juga karena gaya bernyanyi unik yang dipertontonkan oleh Mawang.