SEOUL - Lee Hong Ki menjadi personel FT ISLAND pertama yang menjalani wajib militer. Mengutip Soompi, pria 29 tahun itu menjadi tentara aktif dengan bergabung bersama Divisi Infanteri 21.

Lee Hong Ki diketahui tiba di pusat pelatihan militer, pada Senin (30/9/2019), sekitar pukul 13.40 KST. Sebelum masuk barak militer, dia sempat mengucapkan salam perpisahan kepada 500 penggemar yang telah menunggunya.

“Terima kasih semuanya. Aku akan menyelesaikan masa tugasku dengan baik dan kembali dengan sehat. Kita akan bertemu kembali nanti dan jalanilah hidup kalian masing-masing dengan baik,” ujar Lee Hong Ki.

Kepergian aktor Bride of The Century tersebut menjalani wajib militer turut dilepas para sahabat, termasuk Park Shin Hye. Aktris Doctors itu diketahui sempat menonton pertunjukan musikal terakhir Lee berjudul I Loved You dan mengunggah kebersamaan mereka lewat Instagram.

"Pulanglah dengan selamat, teman. Aku akan menikmati pertunjukan terakhirmu, Hong Ki," ungkap Park Shin Hye dalam unggahannya pada 29 September 2019. Dukungan serupa juga diberikan rapper DinDin untuk Lee Hong Ki. Lewat Instagram, dia membagikan foto bersama Lee yang dibubuhi caption, "Kembalilah dengan sehat, Hong Ki." Lebih lanjut DinDin menuliskan,"Aku tak bisa menutupi senyum di wajahku, maaf. Sampai bertemu dalam waktu dekat!! Aku tahu, kau akan baik-baik saja di manapun kau berada. Wamil akan berakhir dengan cepat, semangat!!!" Sehari sebelum menjalankan wajib militer, Lee Hong Ki juga sempat berfoto bersama para penggemarnya usai pertunjukan I Loved You. Dalam pertunjukan itulah, dia bertemu dengan Kim Soo Hyun yang menyelesaikan masa tugasnya di militer pada Juli silam.