JAKARTA - Konser EXO bertajuk 'Planet #5 EXplOration' di Indonesia akan digelar pada akhir November 2019. Walau begitu, EXO-L (penggemar EXO) bisa membeli tiket konser Suho cs mulai besok, Selasa, 1 Oktober 2019 mulai pukul 16.30 WIB.

Baca Juga: Konser EXO Siap Digelar di Jakarta November Mendatang, Catat Tanggalnya!

Ada tujuh kategori tiket yang bisa dipilih penonton untuk menyaksikan konser EXO. Dimulai dari kategori seated, ada Tribune T (Rp1.050.000) dan Tribune E (Rp1.850.000).

Sementara lima kategori lain adalah festival atau berdiri. Kategori tersebut adalah Festival N dan P (Rp1.650.000), A dan L (Rp2.500.000) serta termahal, E-X-O (Rp3.500.000).

Melalui official Instagram, Dyandra Global selaku promotor konser EXO telah mengumumkan harga tiket beserta seat plan denah konser.

"Tiket bisa didapatkan melalui pembelian secara online," demikian pengumuman tersebut.

Pengumuman tersebut disambut antusias EXO-L. Banyak di antara mereka menuliskan ketidaksabarannya untuk membeli tiket tersebut. Mafhum, kedatangan EXO ke Indonesia sudah sangat dinantikan penggemar mereka di Tanah Air.

Sebelumnya, tiga member EXO yakni Chen, Suho dan Kai sudah datang ke Indonesia untuk menghadiri acara sebuah produk pada 27 Mei 2019. Dalam kesempatan tersebut, sang leader, Suho membocorkan jika pelantun Love Shot ini akan kembali ke Indonesia dalam formasi lebih lengkap lagi.

"Chanyeol, Baekhyun, Sehun, Xiumin, Lay, D.O titip salam rindu untuk kalian semua. Mereka pun tidak sabar untuk bisa bertemu dengan EXO-L di sini," ujar Suho kala itu.

Indonesia menjadi negara ke-8 yang dikunjungi EXO dalam rangkaian konser Planet #5 – Exploration. Boyband yang memulai karier sejak 2012 ini memulai konser di Korea Selatan pada 19 Juli 2019 dan melanjutkannya ke China, Filipina, Singapura, Thailand, Taiwan dan Jepang.

Setelah Indonesia, EXO akan kembali ke Jepang untuk menghelat konser penutup mereka di tanggal 22 Desember 2019.

Baca Juga: Ingin Bertemu Anak, Enji Dapat Perkataan Tak Enak dari Pihak Ayu Ting Ting

Kehadiran Sehun cs menyapa penggemar mereka di Jakarta lewat gelaran konser solo kali ini akan menjadi kali ke-3. Dua konser sebelumnya, ‘EXO from Exoplanet 1 – The Lost Planet’ digelar pada September 2014 dan ‘EXO PLANET #2 THE EXO 'luXion in Jakarta’ di Februari 2016.