TANGERANG - Tiffany Young menjadi salah satu penyanyi yang tampil di Super K-Pop Festival Indonesia 2019. Dalam aksinya, personel SNSD itu tampil memesona dibalut busana seksi.

Tiffany Young mengenakan dress mini gold dan hitam saat membuka penampilan di lagu I Just Wanna Dance dan di remix hits milik Rihanna, Don't Stop the Music. Penampilannya enerjik dengan tarian bersama para dancer.

Aksi berikutnya, Tiffany membawakan Over My Skin dan Heartbreak Hotel sebelum akhirnya menyapa penggemar di Indonesia. "Hallo Jakarta! Apa kalian bahagia malam ini?" tanya Tiffany.

Penyanyi 30 tahun itu berterima kasih atas kehadiran penggemar di acara Super K-Pop Festival Indonesia 2019. Terlebih para penonton harus menunggu lama sebelum menyaksikan penampilan Tiffany.

"Terima kasih atas energi kalian yang tak pernah habis," ujar perempuan kelahiran San Frascisco ini.

Sebuah bocoran dilontarkan Tiffany Young di atas panggung. Dalam kalimat singkat, perempuan bernama lengkap Stephanie Young Hwang mengatakan, "Terus perhatikan aku, mungkin saja kita bisa bertemu di Magnetic Moon (tur)."

Mendengar pernyataan tersebut, ada penonton berspekulasi jika Tiffany Young akan memasukkan Indonesia dalam destinasi rangkaian turnya. Namun seperti diketahui hingga saat ini, tur yang dimulai sejak 25 Oktober 2019 itu baru mencatat 18 kota di Amerika Utara.

Menutup penampilan, Tiffany berharap jika penampilan kali ini menjadi awal pertemuan berikutnya. "Ini baru permulaan melanjutkan perjalanan, perjuangan dan bersinar bersama," kata Tiffany.

Lips On Lips dan cover lagu Shawn Mendes, In My Blood menjadi akhir penampilan Tiffany Young dalam Super K-Pop Festival Indonesia 2019.