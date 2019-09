JAKARTA - SHVR Ground Festival 2019 sukses digelar selama dua hari pada 6-7 September 2019 di ICE BSD, Tangerang Selatan. Pencapaian itu ditandai dengan dihadirinya 20.000 penonton selama festival musik itu digelar.

Tahun ini, SHVR Ground Festival 2019 mengusung Galaxia Voyagie atau perjalanan luar angkasa sebagai konsep besar di acara tersebut. Tema tersebut terasa ketika para penonton masuk ke arena. Berbagai hiasan dan properti mengantar para pengunjung ke dalam nuansa galaksi dengan dominasi warna turquoise.

Ada tiga panggung yang disediakan penyelenggara agar Shiverians bisa memilih idola mana yang akan disaksikannya. Panggung utama misalnya, Horizon of Elysium yang berada di hall 7 dan 8 ini menghadirkan bintang tamu Junkie Munkie, Weird Genius, Ekali, 4B x gta x Valentino Khan, Adventure Club, Above & Beyond, dan Afrojack.

Junkie Munkie membuka penampilan dengan membawakan Addicted to You. “Feels good tonight?” katanya disambut riuh penonton kala itu.

Junkie Munkie memberikan kejutan dengan membawa serta Kamasean sebagai bintang tamu di panggung utama. Selain itu, hadir pula rekan lainnya Esther dan ketiganya sukses mengguncang panggung lewat lagu That's What I Like milik Bruno Mars.

Sementara itu panggung Movement Stage Future Hemisphere terletak di Hall 9 dengan bintang tamu Skana, Subspace, Trip, Riri Mestica X Thomas, House Cartel, Apsara x Indra7, Remy Irwan, Sunset People Project, dan Didi Han. Hentakan musik keras mendominasi pengisi acara yang hadir di panggung Movement Stage Future Hemisphere.

Terakhir, ada Frozen Deep Sea di hall 10 yang diramaikan DJ internasional dengan suasana bawah laut terasa sangat dingin. DJ Darius menjadi salah satu bintang tamu di panggung 3 tersebut. Pyor, Lost in the Moment, Off My Mind milik Moon Boots, I Can Go For That milik Daryl Hall & John Oates menjadi deretan lagu yang dimainkan pria asal Prancis tersebut.

Berbeda dengan panggung sebelumnya, musik yang dihadirkan di panggung Frozen Deep Sea didesain khusus untuk penonton lebih santai. Para pengisi acaranya pun membawakan tempo lagu yang tidak terlalu mengguncang.

Kesuksesan acara ini membuat promotor, Hype Festival mengucapkan terima kasih kepada para shiverian dan juga berbagai pihak yang terlibat. Sehingga acara Shvr Ground Festival 2019 terlaksana tertib dan nyaman sepanjang festival musik itu berlangsung.