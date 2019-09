TANGERANG - Jeremy Zucker menjadi salah satu line up dalam acara musik SHVR Ground Festival 2019. Musisi asal Amerika ini tampil di hari kedua, Sabtu (7/9/2019).

Jeremy Zucker membuka perjumpaannya dengan membawakan beberapa lagu medley sebelum akhirnya menyapa penonton yang hadir.

"Selamat malam semuanya, aku sangat bahagia hadir di sini," kata Jeremy di atas panggung

Belum usai menyelesaikan pembicaraannya, musisi 22 tahun ini bersiap untuk membuka jaketnya. "Terasa makin panas," ujarnya sambil tersenyum dan membuka jaketnya.

Penonton yang hadir di panggung utama berteriak histeris, terutama dari kaum perempuan. "Kami cinta padamu!" ujar penonton dalam bahasa Inggris.

Melanjutkan penampilannya, Jeremy Zucker kini tampak kasual dengan kaos abu-abu dan celana hitam. Aksi panggungnya pun berubah dengan mengganti alat musik yang dimainkan.

Jika pada lagu sebelumnya Jeremy Zucker terlihat menggunakan gitar, kali ini musiknya sedikit lebih up beat. Ia memainkan launchpad yang mengiringi lagu Somebody Loves You.

"Gimana tadi (musik dengan launchpad), apakah kalian merasa enjoy? ujar Zucker.

Penonton pun lantas menjawab kompak, "Ya!"

Penampilan Jeremy Zucker masih berlanjut. Lagu kolaborasinya bersama Chelsea Cutler, You Were Good To Me menjadi setlistnya malam ini.

'Kehadiran' Chelsea Cutler lewat suaranya, ternyata tak membuat penonton hilang semangat. Sesekali mereka bahkan mengiringi sang penyanyi membawakan lagu tersebut.

Jeremy Zucker tampil hampir satu jam di panggung utama SHVR Ground Festival 2019, Horizon of Elysium. Menutup penampilannya, ia membawakan lagu hits Comethru yang disambut teriakan penonton.

Mereka langsung mengabadikan momen tersebut melalui telepon genggam. Tepukan dan teriakan penonton mengiringi kepergian Jeremy Zucker di panggung tersebut.