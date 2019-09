SEOUL - Drama When the Camellia Blooms memberikan kejutan pada pekan kedua penayangannya. Setelah debut dengan rating 6,3 persen, drama itu sukses menembus rating dua digit pada 25 September 2019.

Nielsen Korea mencatat, episode 3 bagian pertama drama itu membukukan rating nasional sebesar 8,6 persen. Angka itu menembus 10 persen pada bagian kedua episode 3 yang tayang pada 25 September 2019. Sementara di area Seoul, drama itu meraih rating 11 persen.

Dengan torehan tersebut maka drama yang mempertemukan Gong Hyo Jin dan Kang Ha Neul itu menjadi pemimpin rating untuk slot tayang Rabu-Kamis. Dua pesaingnya, harus puas dengan rating di bawah 7 persen.

Serial Secret Boutique yang ditayangkan SBS meraih rating 4,4 dan 5 persen pada penayangan 25 September 2019. Sementara Rookie Historian Goo Hae Ryung yang tayang di MBC mencetak rating masing-masing 4 dan 6,2 persen.

When the Camellia Blooms merupakan proyek perdana Kang Ha Neul setelah menyelesaikan wajib militer pada 23 Mei 2019. Sementara bagi Gong Hyo Jin, ini merupakan proyek layar kaca terbaru setelah vakum selama 3 tahun.

Kisahnya bertutur tentang Dong Baek, perempuan muda beranak satu yang pindah ke daerah baru untuk membangun bisnis kuliner. Namun pesonanya ternyata menjadi ancaman bagi ibu-ibu sekitar.

Hingga dia bertemu Yong Sik (Kang Ha Neul), seorang polisi yang secara blakblakan menyatakan ketertarikannya pada Dong Baek setelah dua kali bertemu. Dari sini, romansa mereka pun dimulai.

Drama When the Camellia Blooms disutradarai oleh Cha Yeong Hoon yang berkolaborasi dengan penulis skenario Lim Sang Choon. Di bawah rumah produksi Pan Entertainment, drama ini juga menampilkan Kim Ji Seok, Ji Yi Su, Oh Jung Se, dan Son Dam Bi di deretan pemain.*

