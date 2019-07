SEOUL – Kang Ha Neul dipastikan akan comeback dalam serial drama terbaru bertajuk When The Camellia Blooms bersama Gong Hyo Jin. Ini menjadi proyek perdana Kang Ha Neul setelah kembali dari wajib militer pada 23 Mei 2019.

Baca Juga: Kang Ha Neul dan Gong Hyo Jin Pertimbangkan Bintangi When the Camellia Blooms

Kang Ha Neul akan berperan sebagai Hwang Yong Shik, seorang pria baik dan jujur yang juga memiliki keseksian unik. Sementara itu Gong Hyo Jin memainkan tokoh Dong Baek, seorang perempuan naïf namun ulet yang bekerja keras untuk menjalani hidupnya.

Dong Baek diceritakan sebagai wanita yang tidak pernah dicintai seumur hidupnya. Meski demikian, ia tahu bagaimana mencintai dan membuat orang-orang yang mengenalnya jatuh cinta pada kepribadiannya.

Serial drama komedi romantis terbaru KBS ini akan mengisahkan bagaimana seseorang menjadi keajaiban dalam kehidupan orang lain. Sang produser memastikan bahwa When the Camellia Blooms akan menjadi cerita romantis yang berbeda dari lainnya. Apalagi mengingat sepak terjang Kang Ha Neul dan Gong Hyo Jin dalam berbagai serial drama romantis mereka.

“Ceritanya akan menunjukkan kisah romantis paling hangat dan fresh dari pasangan Gong Hyo Jin dan Kang Ha Neul ini. Kami harap Anda akan terus tertarik,” ucap sang produser seperti dikutip Soompi, Selasa (9/7/2019).

Kisah When The Camellia Blooms akan diperkuat oleh tim produksi yang karyanya sudah dibuktikan di serial drama mereka sebelumnya. Sebut saja sang sutradara, Cha Young Hoon yang pernah menggarap Uncontrollably Fond dan Are You Human, Too?. Selain itu, skenarionya akan ditulis oleh Im Sang Choon, yang sebelumnya menulis naskah untuk serial Fight My Way.

Selain Kang Ha Neul dan Gong Hyo Jin, When The Camellia Blooms juga akan dibintangi oleh aktris senior Ko Du Shim. Sementara Kim Ji Suk dan So Dam Bi tengah dalam pertimbangan untuk mengambil peran dalam drama yang rencananya akan tayang pada September 2019 ini. Seperti diketahui, sebelum menjalani wajib militer, Kang Ha Neul sempat bermain dalam kisah cinta segitiga dengan IU dan Lee Joon Ki lewat Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo (2016). Sementara Gong Hyo Jin diketahui bermain dalam drama Jealousy Incarnate bersama Jo Jung Suk pada 2016. Baca Juga: Tangis Nagita Slavina Pecah Lihat Pengakuan Raffi Ahmad soal Keluarga Setelah Jealousy Incarnate, Gong Hyo Jin lebih fokus bermain di layar lebar. Tercatat dalam tiga tahun terakhir, sudah enam film yang dibintanginya, termasuk Missing yang rilis pada 2016.