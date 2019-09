JAKARTA - Katty Butterfly sedang menyambangi kampung halamannya di Thailand untuk menjenguk ibunya yang sakit. Hal itu terungkap lewat unggahan fotonya di Instagram pada Rabu (25/9/2019).

DJ seksi itu membagikan momen kebersamaannya dengan keluarga tercinta. Mereka terlihat sedang berada di dalam ruang perawatan ibunda Katty yang sedang tergolek lemah.

"How much i love you mom. You are my everything (Betapa aku mencintaimu, ibu. Kau adalah segalanya bagiku)," tulis Katty.

Namun dari potret keluarga Katty Butterfly itu ada sesuatu yang menarik perhatian. Yakni kehadiran sang adik bernama Sandi Klisana yang berparas cantik.

Keindahan wajah Sandi tampaknya mampu memesona siapapun. Ditambah lagi perempuan itu memiliki rambut hitam panjang, tubuh langsing serta kulit putih mulus.

Karena itulah, unggahan foto Katty mampu mendulang banyak komentar dari warganet. Banyak dari mereka yang menyoroti wajah cantik sang adik. Saking cantiknya sang adik, ada warganet yang memuji wajahnya tak seperti manusia, melainkan boneka. "Boneka," tulis seorang warganet. "Adiknya cantik banget," timpal netizen lainnya. Selain memuji kecantikan sang adik, ada juga yang turut mendoakan kesembuhan untuk ibunda Katty. "Itu cewek adiknya bukan kak? Cantik banget mirip kakak. Get well soon (cepat sembuh) buat mamanya ya kak @dj_kattybutterfly36," tulis seorang netizen. Lainnya menambahkan, "Cepat sembuh ibundanya."