JAKARTA - Nama Anya Geraldine tercatut dalam aksi mahasiswa yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta pada 24 September 2019. Pasalnya beberapa poster yang dibawa mahasiswa menuliskan nama selebgram seksi ini dalam tuntutannya kepada pemerintah.

Tiga buah foto yang memperlihatkan poster tersebut pun diunggah Anya dalam akun Instagram pribadinya. Kalimat-kalimat yang dituliskan para mahasiswa pun terlihat unik dan berbau percintaan.

Anya pun memberikan tanggapan atas aksi mahasiswa yang membawa poster bertuliskan namanya. "Astaga," tulis Anya Singkat pada Rabu, 25 September 2019.

Unggahan yang dibagikan Anya menuai reaksi para netizen. Sederet rekan selebritis pun ikut menanggapi lewat kolom komentar.

"Nyam nyam," tulis rapper Young Lex. "Buset," ujar Brandon Salim Singkat.

Penyanyi Rossa pun ikut meninggalkan jejak di unggahan selebgram 24 tahun tersebut. Pelantun lagu Ayat-ayat Cinta itu pun tertawa melihat foto poster-poster yang dibagikan oleh Anya Geraldine.

Berikut, 3 bunyi poster yang menuliskan nama Anya dalam unjuk rasa yang dilakukan para mahasiswa.

1. Say No RKUHP Say Yes Anya Geraldine





Seorang mahasiswa beralmamater warna kuning gading terlihat mengangkat sebuah poster. Pria yang tak disebutkan identitasnya itu menolak keras RKUHP namun menerima Anya Geraldine.

"Say no RKUHP say yes Anya Geraldine, #SAVEANYA," bunyu tulisan itu dan dibubuhkan emotikon hati.

2. Barisan Cinta Anya Geraldine

Potret seorang mahasiswa tampak dari belakang mengangkat poster yang juga menuliskan nama Anya Geraldine. Mahasiswa tersebut mengklaim dirinya adalah anggota dari barisan Cinta Anya yang menolak RKUHP.

"Barisan cinta Anya Geraldine menolak RUUKUHP," bunyi poster tersebut.

3. Jangan Indonesia yang Hancur





Lagi-lagi Anya Geraldine menemukan foto ketika namanya disebutkan dalam poster demonstrasi. Dua mahasiswa yang mengenakan masker tampak memegang masing-masing sisi dari sebuag poster.

Dua mahasiswa tersebut seakan mengatakan bahwa cintanya pada selebgram papan atas itu kandas dan tak ingin Indonesia bernasib sama.

"Cukup cintaku ke Anya Geraldine yang hancur, jangan Indonesia yang hancur," tulisan dalam poster itu.