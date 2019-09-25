JAKARTA – Boyband asal Korea Selatan, NCT 127 meraih trofi di Indonesian Television Awards 2019 di kategori Special Awards. Piala tersebut diberikan Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo pada acara yang digelar pada Selasa 24 September 2019 di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
Penghargaan Indonesian Television Awards kepada NCT 127 bukan tanpa sebab, lantaran boyband asuhan SM Entertainment itu telah mengukir sederet prestasi. Seperti yang diberikan Apple Music Awards kategori New Artist of The Week. Penghargaan ini didapatkan setelah Doyoung cs ini merilis album Cherry Bomb tahun 2017.
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Selain Apple Music, NCT 127 juga menerima penghargaan dari Asia Artist Awards (Best Rookie Awards 2017), GAON Chart Music Awards (New Artist of The Year 2017), Golden Disk Awards (New Artist of The Year 2017, Disk Bonsang 2019).
NCT 127 juga sukses menyabet penghargaan dari Korea Popular Music Awards (Bonsang Awards 2018), Mnet Asian Music Awards (Best New Artist 2016, New Asian Artist 2017, Worldwide Fans Choice Top 10 pada 2018), Seoul Music Awards (New Artist of The Year 2017, Bonsang Award 2018) dan masih banyak lagi lainnya.