JAKARTA - Aktor komedi Aming mengaku, sudah merestui hubungan mantan istrinya, Evelyn dengan Roy Kiyoshi. Meski masih terluka, namun aktor We Got Married itu menilai, Evelyn dan Roy cocok satu sama lain.

“Mereka cocok. Apalagi kan seumuran, enggak seperti saya tua bangka. Saya dengan Evelyn itu terlalu jauh jarak usianya,” ujar Aming saat ditemui di kawasan Dharmawangsa, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Aming juga turut memberikan tanggapannya perihal Roy memberikan cincin kepada Evelyn. Meski belum dipastikan sebagai lamaran, namun Aming berharap keduanya bisa segera menikah.

“Silakan atuh dinikahin. Kebayang nanti anak mereka pasti lucu banget. Mantan saya kan cantik, satunya lagi (Roy Kiyoshi) punya wajah yang unik. Jadi kalau punya anak, pasti bakalan lucu banget,” tutur Aming.

Jika pada akhirnya hubungan Evelyn dan Roy Kiyoshi berujung di pelaminan, Aming memastikan dirinya tak akan hadir. Ia mengaku, masih memiliki perasaan yang begitu berat untuk sang mantan istri.

“Ya enggak (datang) lah. Saya mah jujur, rasa itu masih ada. Tapi didoakan saja dari jauh. Kalau diundang pun, saya kayaknya enggak mungkin datang ke pernikahan mereka.”

Kabar kedekatan Evelyn dan Roy Kiyoshi pertama kali mencuat pada 8 Agustus 2019. Kala itu, Roy mengunggah kebersamaannya dengan Evelyn lewat Instagram. “Finally, we found each other (Akhirnya, kami menemukan satu sama lain,” tulisnya sebagai penjelasan foto itu.

Meski awalnya malu-malu, tak perlu waktu lama bagi keduanya untuk go public dengan hubungan mereka. Kedekatan Evelyn dan Roy Kiyoshi terjalin semakin erat karena keduanya sama-sama memiliki kecintaan pada budaya Jepang.*

