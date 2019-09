Aktor Iko Uwais kali ini pamer otot kekarnya di sebuah gym. Sambil telanjang dada, celana pendek tiga perempat di kaki kanan agak terangkat sedikit memperlihatkan paha dan betisnya yang juga tampak berotot.

Dalam keterangannya, Iko mengatakan, "What are you waiting for ? Healthy life, healthy family & also healthy couple (Apa yang Anda tunggu? Hidup Sehat, Keluarga Sehat dan juga Pasangan Sehat),”katanya sementara istrinya, Audy Item berdiri di samping kanan sambil mengangkat barbel dengan posisi kaki selebar bahu.

Postingan di Instagram ini disukai 81.164 dengan 600 komentar. Penyanyi Ussy Sulistiawaty yang juga karib Audy Item, istri Iko tampak mengomentari postingan foto itu dengan mengatakan, “Wadidaaawwwwww pasangan terfavoriteeeeee @audyitem @iko.uwais,”ujar Ussy. Selebihnya, kebanyakan komentar bernada kagum, positif dan memuji.

Sementara netizen berakun agusfa.ical mengomentari pendek dan bilang,"Sadessssss." Mungkin saking kagum dengan postur atletis sang bintang.

Uwais Qorny atau yang dikenal dengan nama panggung Iko Uwais (lahir di Jakarta, 12 Februari 1983; umur 36 tahun) adalah seorang pemeran laki-laki, pemeran pengganti, dan olahragawan pencak silat berkebangsaan Indonesia. Ia mengawali pertunjukan pertamanya di dunia perfilman ketika memerankan Yuda, seorang perantauan bersuku Minangkabau dalam film Merantau tahun 2009. Iko dibesarkan di lingkungan Betawi (penduduk asli Jakarta). Sejak berusia 10 tahun, ia belajar seni bela diri kedaerahan Indonesia, pencak silat di perguruan asuhan pamannya, Tiga Berantai, yang beraliran silat Betawi. Pada tahun 2003, ia meraih peringkat ketiga pada turnamen pencak silat tingkat DKI Jakarta. Pada tahun 2005, ia menjadi pesilat terbaik dalam kategori demonstrasi pada Kejuaraan Silat Nasional. Selain menggeluti persilatan, ia juga aktif bermain sepak bola. Iko sempat menjadi gelandang dalam Liga-B klub sepak bola Indonesia, namun impiannya menjadi bintang terhenti setelah klub yang menaunginya bangkrut. Keterampilan silatnya telah memberinya kesempatan untuk bepergian ke luar negeri dalam beberapa peragaan pencak silat di Inggris, Rusia, Laos, Kamboja, dan Prancis. Iko Uwais menikah dengan penyanyi Audy Item pada 25 Juni 2012, setelah berpacaran selama 3 bulan. Dan kini mereka telah mempunyai dua anak. Tahun 2007, bakat silat Iko ditemukan oleh sutradara film Wales, Gareth Evans yang sedang melaksanakan proses syuting untuk sebuah film dokumenter tentang silat di sekolah silat Iko. Karisma alami Iko yang besar di depan kamera mendorong Evans untuk menjadikan dia sebagai pemeran utama untuk film seni bela diri pertamanya, Merantau. Setelah menandatangani kontrak lima tahun dengan Gareth Evans dan perusahaan produksinya, Iko mengundurkan diri dari pekerjaan kesehariannya yaitu sebagai sopir di sebuah perusahaan telekomunikasi.