JAKARTA – Menutup tahun 2019, sejumlah artis Korea siap menyapa penggemar mereka di Indonesia. IU, ITZY, Seventeen, Day6, Winner hingga aktor Sung Hoon menjadi deretan nama yang dipastikan datang ke Tanah Air sepanjang Oktober hingga Desember 2019.

Baca Juga: Diperkosa Genderuwo 6 Kali, Bebby Fey Akui Lebih Nikmat Daripada YouTuber

Konsep acara seperti konser hingga fanmeeting telah dipersiapkan para idola Korea ini untuk penggemar. Selain memastikan soal konser, sudah ada bocoran mengenai lokasi hingga harga tiket di berbagai kategori.

Lalu, seperti apa detail dari gelaran acara yang dibuat bintang Korea ini? Berikut ulasan Okezone.

1. ITZY

ITZY siap menggelar showcase mereka bertajuk ITZY? ITZY! di Indonesia pada Sabtu, 2 November 2019 di Jakarta. Sampai detik ini, promotor baru mempromosikan kehadiran mereka tanpa memberikan informasi detail konser itu digelar.

“Tetap bersama kami dan kami akan bertemu dengan kalian secepatnya,” tulis Mecimapro, pada 22 September lalu.

Warganet ternyata cukup terkejut dengan pengumuman akan datangnya pelantun Dalla Dalla tersebut. Banyak diantaranya yang menantikan pertunjukan dari girlband yang memulai debut di tahun 2019 ini.

2. Seventeen

Boyband Seventeen memastikan diri tampil di Jakarta dengan menggelar konser bertajuk Ode to You. Kehadiran pelantun Oh MY! ini sekaligus menjawab janji mereka tahun lalu untuk kembali ke Jakarta.

[ANNOUNCEMENT] SEVENTEEN WORLD TOUR <ODE TO YOU> IN JAKARTA - Official Seatplan. MCP Fanclub sales start from September 20th (19:00 WIB). General Sales will open on September 27th (14:00 WIB). #SVTinJKT #SEVENTEENinJKT #OdeToYouInJKT pic.twitter.com/T2n5fTN1lP — MCP (@mecimapro) September 18, 2019

Setahun berselang, grup asuhan Pledis Entertainment ini kembali menyapa penggemar mereka di Indonesia, Carat. Konser bertajuk Ode to You ini akan digelar di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Sabtu, 16 November 2019.

Harga tiket di lima kategori sudah diumumkan oleh promotor, dimulai dari termurah Rp1 juta hingga yang termahal dibanderol Rp2,5 juta.

3. Day6

Day6 telah mengumumkan akan menggelar konser mereka bertajuk Gravity di Tennis Indoor Senayan pada 30 November dan 1 Desember 2019. Ada lima kategori tiket yang disiapkan untuk penggemar band rock besutan JYP Entertainment ini.

Empat kategori, yakni Purple (Rp1 juta), Green (Rp1,5 juta), Yellow (Rp2 juta) dan Pink (Rp2,5 juta) akan mendapat urutan nomor duduk. Sementara kategori Blue (Rp2,4 juta) termasuk dalam kategori festival.

[ANNOUNCEMENT] DAY6 WORLD TOUR 'GRAVITY' IN JAKARTA - Saturday, November 30th 2019 (7PM) at Tennis Indoor Senayan. My Day, ticketing details coming soon! #DAY6GravityInJKT pic.twitter.com/1J1Svgahhi — MCP (@mecimapro) July 8, 2019

Ini menjadi kali ke-4 kedatangan Day6 ke Indonesia. Penampilan perdana mereka menjadi bintang tamu di acara Saranghaeyo Indonesia 2017 dan Fan Meeting pada tahun 2017. Selanjutnya pelantun Shoot Me itu tampil di konser mereka bertajuk 1ST WORLD TOUR .

4. Winner

Winner menjadi boyband selanjutnya yang siap meramaikan pengujung tahun 2019. Promotor telah mengumumkan Indonesia termasuk dalam negara yang didatangi Song Min Ho cs untuk konser bertajuk Winner Crosstour.

“Jakarta, 21 Desember 2019 di Tennis Indoor Senayan,” tulis promotor dalam unggahannya 20 September lalu.

Namun selain pengumuman tersebut, belum tertera detail mengenai harga tiket yang dibanderol. Meski begitu, penggemar sudah antusias akan kedatangan pelantun Really Really ini.

Konser Winner kali ini menjadi penampilan ke-2 boyband asuhan YG Entertainment ini menyambangi Indonesia tahun 2019. Sebelumnya, mereka tampil dalam gelaran On Off Festival pada 8 September lalu.

5. IU

IU menggelar konser perdananya di Indonesia bertajuk ‘2019 IU Tour Concert: Love, Poem’. Kabar itu dipastikan promotor yang membawa pelantun BBIBBI melalui unggahan di Instagram.

“Indonesian Uaenas (nama penggemar IU), apakah kalian siap? IU akan datang ke Indonesia pada 28 Desember 2019 di Tennis Indoor Senayan,” unggah Ime Indonesia pada 22 September lalu.

Sayang, belum ada keterangan lebih lanjut mengenai harga tiket untuk bisa menyaksikan aksi panggung dari bintang Hotel Del Luna ini.

Melalui informasi yang disampaikan, Korea menjadi negara pertama yang menggelar konser Love Poem. Ada 6 konser yang digelar di empat kota Negeri Gingseng tersebut. Selanjutnya, IU akan terbang ke Taipei, Singapura, Filipina, Thailand dan mengakhiri di Indonesia.

6. Sung Hoon

Jika lima artis sebelumnya merupakan para penyanyi, maka kali ini giliran aktor Korea. Sung Hoon yang akan menyapa penggemarnya dalam gelaran fan meeting bertajuk ‘My Secret Date’.

“Fan Meeting akan digelar di Gandaria City Hall, Jakarta pada 9 November 2019,” tulis promotor di unggahan Instagram pada 20 September lalu.

Sudah ada beberapa seating plan yang tertera dalam informasi tersebut. Namun hingga saat ini promotor masih belum mempublikasikannya. Penggemar yang melihat kategori tersebut pun terlihat tidak sabar menantikan pengumuman harga tiket.

Baca Juga: Asyik, Sung Hoon 'My Secret Romance' Segera Datang ke Jakarta

“Pricelistnya dong, biar bisa menabung,” tulis warganet.

“Aku pun enggak sabar menantikan harga tiketnya,” sambut lainnya.