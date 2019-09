JAKARTA – Hengkang dari Republik Cinta Management, Mitha memastikan jika duonya bersama Dara dalam The Virgin tidak akan bubar. Meskipun kini masing-masing personelnya tengah dalam kesibukan masing-masing.

Mitha menjelaskan keberlangsungan nama The Virgin itu dipastikan Ahmad Dhani, pioner yang membentuk duo grup itu sejak tahun 2008. Pentolan grup Dewa 19 itu membiarkan The Virgin tetap ada, sekalipun Mitha tak lagi bergabung dengan Republik Cinta Management RCM).

Baca Juga: Mundur dari RCM, Ini Pesan Ahmad Dhani untuk Mitha The Virgin

“Saat aku pamit sama mas Dhani di LP Cipinang, The Virgin juga menjadi pertimbangan. Tapi dengan bijaksananya, beliau mengatakan jika Mitha dan Dara tetap meneruskan nama The Virgin,” ujar Mitha saat hadir ke kantor Okezone.

Mitha menambahkan sudah ada kontrak yang disetujui manajemen barunya dengan RCM soal royalti atas nama The Virgin. Jadi hal tersebut tidak akan menjadi masalah di kemudian hari.

“Alhamdulillah kondisinya baik-baik saja antara manajemen yang bau dengan mas Dhani,” imbuhnya.

Sementara itu mengenai karya yang hadir dari The Virgin, Mitha mengatakan jika ia dan Dara telah merilis album terbaru mereka pada Februari 2019 lalu.

Baca Juga: Mundur Dari RCM, Mitha The Virgin: Berat Minta Izin ke Ahmad Dhani

Album bertajuk The Best of The Virgin One Decade berisi dua lagu terbaru, ‘Yang Terbaik' dan 'Diakah Jodohku serta 8 lainnya berisi lagu hits mereka di album sebelumnya.

Hanya saja, Dara yang kini berdomisili di Bali dan Mitha di Jakarta membuat keduanya jarang bertemu dan mempromosikan eksistensi mereka. Apalagi jarangnya acara musik di televisi makin membuat duo yang hits lewat lagu Cinta Terlarang ini makin tak terdengar gaungnya.

“Kami masih ada sebenarnya dan menggelar off air di berbagai daerah. Jadi misalnya ada manggung di daerah Kalimantan atau di mana, ya bertemunya di tempat itu. Enggak bubar kok,” ujar Mitha.

Selain memastikan The Virgin aman, Mitha yang juga tergabung dalam grup band T.R.I.A.D bentukan Ahmad Dhani juga tidak akan digantikan.

Baca Juga: Alami Pengentalan Darah dan Janin Lambat Berkembang, Syahnaz Konsumsi 5 Obat

Hal tersebut membuat perempuan bernama lengkap Cameria Happy Pramita itu bersyukur jika mantan bosnya, memberikan dukungan sekalipun tak lagi berada di bawah bendera Republik cinta Management.

“Sama halnya seperti The Virgin yang masih menggelar off air, kalau ada panggilan T.R.I.A.D manggung, akupun akan hadir di sana. Ya itu, dibalik sifat mas Dhani yang dikenal orang dingin atau lainnya, aku melihat sisi positif darinya. Bahwa dia itu seperti kakak yang ingin melihat adiknya berkembang, ya dengan memberi dukungan seperti ini,” papar Mitha.