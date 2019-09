JAKARTA - Pengacara Elza Syarief seolah membantah pernyataan Hotman Paris. Ia merasa yakin bahwa Nikita Mirzani telah melontarkan kata-kata yang bernada hinaan kepadanya.

Elza juga yakin bahwa sesungguhnya Hotman mendengar jelas perkataan Nikita kala itu. Karena kejadian itu terjadi dalam program acara yang dipandu oleh Hotman.

"Mungkin bang Hotman enggak dengar kali ya, tapi saya rasa dengar," ujar Elza dikutip dari tayangan Call Me Mell pada 17 September 2019.

Pengacara 64 tahun tersebut menegaskan ucapan Nikita yang dinilainya mengandung unsur penghinaan. Elza menyatakan, "dia (Nikita) bilang, 'sakit ya lu, otak lu kemana? Otak lu sakit ya?', itu penghinaan."

Tentu Elza merasa tidak menerima kata-kata Nikita tersebut. Dia merasa tak ada yang salah dengan otaknya. Bahkan kecemerlangan otaknya telah diakui dunia.

Seakan ingin membuktikan kebenarannya, Elza menyampaikan rasa bahagianya karena tulisannya diterima dalam 3rd International Conference on Advances in Business and Law (ICABL).

"Alhamdulilllah hari ini gue senang karena hari ini dapat kabar dari university saya bahwa paper saya diterima conference International Dubai University," beber Elza.

Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris beberapa waktu lalu mengungkapkan bahwa Nikita Mirzani tak mengucapkan kata-kata kasar kepada Elza Syarief. Hal ini terungkap kala ia menjadi bintang tamu program Call Me Mel pada 10 September 2019.

"Sebenarnya kuncinya haya satu, ada enggak perkataan Nikita yang bersifat kasar atau menghina di Show tersebut? Kalau tidak ada (kata kasar) no case. Tidak adaundang-undang yang mengatakan barang siapa teriak-teriak masuk penjara, enak aja lu," ucap Hotman.