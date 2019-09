JAKARTA – Sempat diterpa isu perceraian, Andre Taulany dan Erin seakan membantah keras rumor itu dengan memperlihatkan kemesraan mereka. Seperti dalam foto terbaru yang diunggah di Instagramnya, Erin memberikan kejutan pada Andre Taulany yang berulang tahun ke-45, Selasa (17/9/2019).

Dalam foto tersebut, Erin tampak merangkul pundak Andre Taulany. Senyuman bahagia diperlihatkan pemilik nama lengkap Rien Wartia Trigina itu ke arah kamera.

Bersama dengan Erin dan Andre, duduk pula 3 buah hati mereka yang sudah mengenakan seragam sekolah. Ardio, Arkenzy dan Arlova juga turut memberikan kejutan kepada sang ayah. Sama seperti Andre dan Erin, ketiga buah hati mereka pun memperlihatkan raut wajah bahagia yang terpancar dari senyuman masing-masing.

Melengkapi unggahannya, Erin menuliskan keterangan untuk foto tersebut. Wanita yang dinikahi Andre sejak 2005 lalu ini menuliskan kalimat romantis sekaligus doa terbaik untuk sang suami.

“Happy Birthday Kesayangan ku papanya anak-anak @andreastaulany 🎂🥳💖 Barakallah fii umriik. Semoga diberikan kesehatan lahir batin, semakin berbahagia dunia akhirat, diberikan sisa umur yang bermanfaat, semakin sayang keluarga, semakin bijaksana sebagai kepala rumah tangga, terus diberikan rezeki yang berkah, serta selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin Allahuma aamiin 😇🙏🏻❤❤ I Love you so so much papa sayang 💋💋💕,” tulis Erin dalam keterangannya.

Seperti diketahui kabar tak sedap sempat menghampiri rumah tangga Andre Taulany dan Erin yang sudah dibina selama 13 tahun itu. Isu tersebut terkait Andre Taulany yang diam-diam digugat cerai oleh sang istri.

Namun, saat dikonfirmasi, Erin Taulany membantah keras kabar tersebut. Seakan membuktikan rumah tangganya dalam kondisi baik, Erin dan Andre pun mengunggah foto kemesraan mereka di Instagram masing-masing.

Setelah ditelusuri, isu perceraian tersebut tampaknya berawal dari unggahan salah satu paranormal bernama Mbah Mijan. Dalam unggahannya di Instagram, paranormal yang juga eksis di televisi itu membagikan Insta Stories lawasnya yang menuliskan nama Andre dan Erin Taulany.

Tak memberikan keterangan lebih detail, tampaknya unggahan yang dibagikan Mbah Mijan membuat netizen penasaran. Bermacam spekulasi pun mulai dimunculkan netizen hingga berembus isu perceraian.