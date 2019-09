JAKARTA - Boy William dan keluarga tengah merasakan kehilangan mendalam setelah sang adik, Raymond William meninggal dunia pada Selasa, 10 September lalu. Boy pertama kali mengabarkan berita duka tersebut di unggahan Instagramnya.

"Dengan kesedihan terdalam dan kesedihan terbesar kami, kami berduka atas meninggalnya suami, putra, saudara lelaki, sepupu, keponakan dan cucu kami yang tercinta, Raymond Hartanto, semalam 10 September 2019," tulis Boy.

Reymond Hartanto sendiri telah membina rumah tangga dan dikaruniai seorang putri bernama Kylie. Setelah kepergian Raymond, Boy pun akan merawat putri kecil sang adik.

Hal ini diungkapkan Boy di unggahan Insta Storiesnya. Dalam sebuah foto terlihat ketika Raymond tengah mendekap sekaligus mencium sang buah hati yang masih berusia balita.

"Wait for me Ray, i'll take care of Kylie," tulis Boy William.

Aktor sekaligus penyanyi ini tak menjelaskan penyebab kematian sang adik. Namun, menurut kabar, Ray Hartanto meninggal dunia karena mengalami kecelakaan motor tunggal di kawasan Sleman, Yogyakarta.

Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Boy kembali mengenang sang adik dengan mengunggah foto kebersamaan mereka.

Melengkapi unggahannya, pemilik nama lengkap William Hartanto ini pun mengungkapkan rasa cintanya kepada sang adik.

"Istirahatlah dengan tenang adikku. Menyenangkan di sana? Aku akan menunggu sampai giliranku kembali. Angkat aku ketika aku sampai di sana. Ray, Bersamalah bersama kami dalam jiwa. Kamu selalu ada. Kemanapun kita pergi sekarang, kamu selalu hadir dan kamu dicintai. Saya di sini ketika kamu hadir di bumi ini dan juga di sini untuk melihatmu pergi. Aku mencintaimu aku mencintaimu aku mencintaimu aku mencintaimu Ray," tulis Boy William.