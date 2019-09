JAKARTA - Satu lagi boyband SM Entertainment yang menyapa langsung fans mereka di Indonesia. Terbaru, NCT Dream mampir ke Indonesia untuk tampil di konser Korean Wave 2019.

Ini menjadi pertama kalinya NCT Dream tampil di Indonesia. Digelar di Ecovention, Ancol, Jakarta Utara, Selasa (10/9/2019), NCT Dream membawakan empat lagu, yakni My First and Last, We Go Up, Stronger, dan Boom.

Aksi panggung Jeno cs disambut meriah fans. Ribuan NCTzen yang memenuhi venua tak henti-hentinya meneriakkan nama member, fanchant, sembari melambaikan lightstick mereka.

Usai membawakan lagu Stronger, NCT Dream berkesempatan menyapa langsung fans Indonesia. Lee Jeong Hoon selaku MC, memandu enam personel NCT Dream untuk menyapa penggemar dalam bahasa Indonesia.

"Kami NCT Dream. Apa kabar?" sapa NCT Dream dari atas panggung yang langsung disambut teriakan meriah penggemar.

Mendapat sambutan yang begitu hangat dan meriah dari fans di Tanah Air membuat NCT Dream ingin kembali lagi ke Indonesia suatu saat nanti. Hal tersebut diungkapkan oleh Haechan. "Ini pertama kalinya kami datang ke Indonesia. Senang sekali. Kami ingin kembali lagi ke Indonesia," kata Haechan. Keinginan untuk kembali itu semakin kuat mengingat NCT Dream belum berkesempatan untuk mencoba makanan Indonesia dalam kunjungan kali ini. Sub-unit NCT ini meminta saran kepada penggemar, makanan Indonesia apa yang harus mereka coba. "Kami belum sempat makan makanan Indonesia. Boleh kasih saran (makanan yang harus dicoba)," lanjut Haechan. Suasana Ecovention, Ancol semakin panas ketika Jaemin melemparkan gombalan ke NCTzen dalam bahasa Indonesia. Idol 19 tahun yang dianggap mirip Iqbaal Ramadhan tersebut mengucapkan kata-kata cinta dan rindu untuk penggemar. "Apa kalian kangen kami? Aku cinta kamu," ujar Jaemin membuat fans berteriak makin keras. NCT Dream menutup sesi obrolan tersebut dengan mengatakan, "Aku cinta Indonesia. Mantul!" Baca Juga: Temui sang Putri di Pesantren, Ifan Seventeen Bikin Netizen Terharu Setelah itu, NCT Dream menampilkan lagu terakhir mereka, Boom. Seperti penampilan 3 lagu sebelumnya, fanchant NCTzen dan lambaian lightstick masih menemani performa terakhir NCT Dream ini.