JAKARTA - Penyakit kanker kelenjar getah bening yang sempat diderita Ria Irawan pada 2014 silam, kembali kambuh. Kali ini penyakit yang dideritanya tersebut bahkan sudah sampai menjalar ke otak hingga paru-paru.

Kabar mengenai menurunnya kondisi kesehatan Ria Irawan membuat rekan-rekannya tentu ingin datang menjenguk dan memberikan semangat pada wanita 50 tahun tersebut. Sayangnya, di minggu ini, Ria Irawan masih belum bisa menerima kedatangan tamu, lantaran ia tengah bersiap untuk menjalani radiasi di kepala.

"See you next week ya. Thank you buat yang sudah datang ke Gedung A rawat knap RSCM untuk give me love. Tapi ini minggu untuk saya melakukan radiasi djbagian kelapa, kepala. Whole brain. Saya butuh tenaga dan konsentrasi. Ok baby," tulis Ria Irawan dalam unggahannya di akun Instagram.

Selama menjalani pengobatan di rumah sakit, pihak keluarga dari Ria Irawan diketahui selalu setia menematinya untuk berobat. Selain suami, kakak dari Ria Irawan, Dewi Irawan, juga kerap menemani bintang film Arisan! 2 tersebut di rumah sakit.

"Menunggu panggilan dari radioteraphy untuk sinar luar. Kali ini, ditemani @dewiirawan13. Thank you sis, bismillah cancer rontok. Amin," tulis Ria Irawan.

Sebelumnya, sang kakak Dewi Irawan mengatakan bahwa kondisi istri dari Mayky Wongkar tersebut sudah semakin membaik. Pasalnya, pihak rumah sakit langsung bergerak cepat untuk memberikan pengobatan pada sahabat Almarhum Jupe tersebut.

"Sejak masuk (rumah sakit) tanggal 1 September kemarin, (kondisi) Ria sudah membaik. Soalnya kan pengobatan sudah berjalan," jelas Dewi Irawan beberapa waktu lalu.