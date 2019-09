JAKARTA - Red Velvet menyapa penggemar mereka, Reveluv dalam acara bertajuk Fan Event di Hotel Raffles, Jakarta Selatan pada Selasa (3/9/2019). Dimulai pukul 20.30 WIB, acara ini dibuka dengan lagu Zimzalabim yang enerjik dari girlband asuhan SM Entertainment itu.

Usai tampil, lima personelnya yakni Irene, Seulgi, Wendy, Joy dan Yeri bercerita dengan penggemar mereka tentang lagu Umpah Umpah. Ini merupakan track utama dari mini album ke-9 bertajuk The ReVe Festival: Day 2 yang rilis 19 Agustus lalu.

"Lagu ini bercerita tentang perasaan jatuh cinta. (Nama) Umpah Umpah di Korea seperti napas seseorang sedang berenang dengan semangat," kata Irene.

Joy menambahkan jika lagu ini juga bisa menjadi penyemangat penggemar di tengah musim panas Korea. "Kami ingin mereka yang bekerja kemudian merasa bahagia dengan lagu ini," jelas Joy.

Selain Umpah Umpah, ada lima lagu lainnya yang ada di dalam mini album tersebut, yakni Carpool, Jumpin', Ladies Night, Eyes Locked Hands Locked dan satu lagi yang disukai Seulgi, Love Is The Way.

"Secara pribadi, aku suka Love Is The Way. Karena pada saat mendengar lagu itu seolah merasa ada di tempat musikal," ungkap Seulgi.

Perempuan 24 tahun itu menambahkan jika The ReVe Festival: Day 2 merupakan bagian ke-2 dari trilogi mini album mereka di tahun 2019. Bagian pertama, Day1 telah rilis 19 Juni dan yang terakhirnya, akan segera menyusul.

"Harap nantikan bagian ketiga mini album Red Velvet ya," pinta Seulgi.

Selain bercerita proyek terbaru, Red Velvet juga memberikan tandatangan mereka kepada 100 orang beruntung dari 468 penggemar yang hadir.

Menutup perjumpaan Fan Event Red Velvet, girlband yang memulai debut sejak 2014 ini menampilkan lagu Umpah Umpah secara langsung. Penampilan seksi, girly, namun tetap dengan koreo energik ditampilkan Wendy cs.