JAKARTA - Studio Shoh Entertainment (SSE) memperluas jaringannya dengan masuk ke pasar Indonesia. Studio Shoh untuk sementara akan masuk ke industri hiburan Tanah Air dengan membawa lima intellectual property (IP) untuk bisa dinikmati penikmat animasi Indonesia.

Kelima IP tersebut adalah Hello Jadoo dari ATOONZ, Mini Force dari SAMG Animation, Go Go Dino dari Lotta Animation dan Mogozzi Studio, Carrie and Friends dari Carrie Soft Co. Ltd, dan FrienZoo dari Grafizix.co.

Baca Juga:

Mulan Jameela Unggah Foto Dul Jaelani, Netizen: Urat Malunya Dimana?

Syahrini Ungkap Perubahan Bentuk Tubuh, Netizen: Hamil?





“Kami memulai bisnis kami dengan IP (intellectual property) Korea, tapi itu memulai dulu. Kemudian, tujuan kami adalah membuat IP sendiri, yaitu Indonesia untuk IP pasar dunia dari studio kami lalu kami melakukan bisnis untuk pasar Indonesia dan dunia," kata Seung Hyun Oh, President Director SSE saat jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta Pusat.

Tak hanya membawa lima judul serial, Studio Shoh Entertainment juga sedang mencari karakter unik khas Indonesia. Dengan harapan karakter unik ini bisa menjadi idola baru anak-anak Indonesia.

“Memang yang harus dipikirkan bagaimana local engagement. Ini yang sedang kita pikirkan supaya anak-anak jadi bisa mencintai, menjadi lovable character untuk anak Indonesia. Ini memang perlu pendalaman," kata Rina Novita, CEO PT Digital Network Aesthetic (DNA).

Seung Hyun Oh merupakan animator yang sudah 28 tahun telah menggarap berbagai animasi terkenal seperti Avatar the Last Airbender, Tron Uprising, Tinkerbell: Never Beast, Wonderful Days, Kiko (RCTI), dan Zak Storm. Baca Juga: Bunga Citra Lestari Tampil dengan Pakaian Seksi, Netizen: Kok Bra-nya Dilihatin? Ngaku Hamil 3 Bulan, Bayi di Kandungan Lucinta Luna Bisa Bergerak

Dengan latar belakang yang begitu banyak, Seung Hyun Oh juga memiliki misi untuk memasukan animasi Indonesia. Bahkan Studio Shoh Entertainment banyak meggunakan animator asli Indonesia. "Kami memiliki ratusan animator Indonesia, kecuali aku, semuanya orang Indonesia. Mereka menciptakan, menulis cerita, mendesain, membuat animasi. Jadi ini adalah IP dari Indonesia. Kami akan membuat animasi berkualitas baik dari studio di Indonesia," kata Seung Hyun Oh.