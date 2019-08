LOS ANGELES – Leonardo DiCaprio menjadi salah satu bintang Hollywood yang namanya masih dikenal hingga saat ini. Bahkan di usianya yang menginjak 44 tahun, pria kelahiran California ini masih aktif bermain film.

Once Upon a Time in Hollywood menjadi film teranyar Leonardo DiCaprio bersama aktor Brad Pitt. Film ini mendapat sambutan positif dengan tayang dalam Festival Film Cannes pada 21 Mei.

Melansir The Hollywood Reporter, kritikus film mengatakan film ini merupakan ‘surat cinta Tarantino’ kepada era 60-an di Los Angeles. Pasalnya penonton dibawa kembali ke suasana tersebut dengan suguhan cerita drama komedi. Apalagi dengan menghadirkan dua aktor utama dengan akting yang mumpuni.

Selain Once Upon a Time in Hollywood, Leonardo DiCaprio juga tengah bersiap untuk proyek film terbaru, Richard Jewell. Namun kali ini DiCaprio tidak akan bertindak sebagai sang aktor, melainkan akan di bangku produser.

Melihat aktifnya Leonardo DiCaprio di bidang akting perfilman Hollywood, maka tidak ada salahnya jika kita kembali melihat fakta-fakta seputar perjalanan lawan main Kate Winslet ini.

1. Asal nama Leonardo DiCaprio Nama Leonardo DiCaprio terinspirasi dari Leonardo Da Vinci. Berawal dari tendangannya saat di kandungan. Sang ibu, Irmelin Indenbirken yang tengah memandangi lukisan di museum Uffizi, Italia, kemudian menambahkan awalan Leonardo untuk putranya. Baca juga: Arifin Putra Tepergok Jalan Bareng Wanita, Netizen Salah Fokus Darah seni Leonardo DiCaprio juga merupakan keturunan dari sang ayah, George DiCaprio. Ia adalah seniman komik bawah tanah dan produser dan distributor buku-buku komik. Namun saat usia Leonardo DiCaprio baru setahun, orangtuanya memutuskan untuk berpisah. Ia sendiri hidup bersama sang ibu dengan tinggal berpindah-pindah tempat di sekitaran Los Angeles. 2. Perjalanan karier Usia 14 tahun, Leonardo DiCaprio sudah terpilih menjadi model iklan untuk mobil Matchbox oleh Mattel. Setelah itu, DiCaprio juga tercatat membintangi beberapa jenis iklan makanan. Hingga akhirnya ia memulai akting perdana dalam serial televisi The New Lassie selama dua episode. Karier aktingnya kemudian berlanjut dengan membintangi film horror berjudul Critters 3 di tahun 1991. Di era 90-an, namanya mulai dikenal dengan memerankan Sitkom ABC lewan peran Luke Brower seorang tunawisma. Lewat serial ini, DiCaprio dinominasikan untuk Penghargaan Artis Muda di kategori Aktor Muda Terbaik yang dibintangi oleh Serial Televisi. Tahun berikutnya, bersama Drew Barrymore, Sara Gilbert, Tom Skerritt, dan Cheryl Ladd, ia terlibat sebagai peran pendukung dalam film Poison Ivy. Hingga akhirnya mendapatkan peran utama dalam This Boy’s Life. Leonardo DiCaprio kemudian dipercayakan untuk memainkan tokoh legendaris, Romeo untuk karya William Shakespeare. Film ini pun sukses besar di tahun 1996 hingga mencetak Box Office. Nama Leonardo DiCaprio makin gemilang setelah ia memerankan tokoh Jack Dawson dalam film Titanic bersama Kate Winslet dan film itu menjadi film terlaris hingga 2010 sebelum dikalahkan oleh Avatar. Setelah itu, sederet film dibintangi oleh Leonardo DiCaprio sebagai peran utama Sebut saja Catch Me if You Can, Inception, The Great Gatsby, The Wolf Wall Street hingga The Revenant. 3. Prestasi Leonardo DiCaprio telah memulai kariernya sejak usia 14 tahun. Bahkan di awal kariernya ia sudah mendapatkan nominasi untuk Aktor Muda Terbaik di serial televisi. Sayang, kala itu DiCaprio belum beruntung. Deretan nominasi Golden Globe sudah didapatkannya di usia 19 tahun untuk film What's Eating Gilbert Grape, namun keberuntungan rupanya tak berpihak padanya. Termasuk juga saat ia berkali-kali mendapatkan nominasi sebagai aktor terbaik di ajang penghargaan perfilman dan serial tv Amerika Serikat. Sampai akhirnya, Leonardo DiCaprio mendapatkan piala Golden Globe Awards sebagai aktor komedi terbaik untuk film The Wolf Wall Street (2013), serta menjadi aktor terbaik dalam ajang Academy Awards tahun 2016 dalam film The Revenant.