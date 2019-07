LOS ANGELES - Ketika banyak artis seni peran Hollywood menemukan popularitas mereka lewat film franchise atau superhero, tidak demikian dengan Leonardo DiCaprio. Selama lebih dari 30 tahun berkarier, pemilik nama panjang Leonardo Wilhelm DiCaprio ini belum sekalipun berakting dalam sebuah film seri atau superhero.

Sejauh ini, Leo hanya membintangi film-film satu-judul tanpa sekuel, prekuel, atau yang diangkat dari buku komik. Walau demikian, film-filmnya selalu sukses di pasaran.

Dalam salah satu artikelnya yang dirilis pada 22 Juli 2019, Hollywood Reporter menyebut Leo sebagai Unicorn dunia Hollywood. Hal tersebut karena aktor 44 tahun ini adalah satu dari sedikit aktor Hollywood yang banyak diminati, bertarif mahal, jaminan sukses, namun tak pernah berlakon sebagai superhero atau membintangi film franchise. "Leo is the franchise," demikian tulis Hollywood Reporter.

Leo tak membutuhkan jubah superhero atau pedang lightsaber untuk membuat namanya masuk jajaran aktor top. Dia bisa mengenakan baju sesederhana apapun, dan dunia akan tetap membicarakan perannya dalam sebuah film. Dia pun sekarang bekerja tanpa agen.

"Dia seperti berdiri sendiri, seperti Al Pacino atau Robert de Niro pada tahun 70an, ketika mereka tak akan membintangi dua film dalam satu tahun. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Dan mereka ingin melakukan 'ini'. Itu artinya, hal 'ini' pasti bagus," kata Quentin Tarantino, sutradara Once Upon a Time in Hollywood, film terbaru Leo.

Tom Rothman, kepala film Sony sepakat dengan perkataan Tarantino. Ia bahkan tak ragu menyebut Leo sebagai 'brand'. Leo tak membutuhkan embel-embel Marvel, DC, atau Lucas untuk menjadikannya sebuah brand, karena dia adalah brand itu sendiri.

"Yang patut dicatat dari Leo adalah konsistensinya. Jika dia membintangi sesuatu, maka penonton tahu itu pasti bagus, karena dia bermain di situ. Kapan proyeknya tak bagus? Itu bukan cuma kebetulan, tapi karena dia bekerja keras," papar Tom yang pernah bekerja dengan Leo di Romeo + Juliet.

Leo memulai kariernya di dunia akting Hollywood ketika masih remaja anak-anak di Romper Room. 10 tahun kemudian, Leo yang sudah beranjak remaja bermain di sitcom TV Growing Pains. Pada 1993, Leo bermain di film What's Eating Gilbert Grape, proyek yang membawanya mendapatkan nominasi Oscar pertamanya.

Tiga tahun berselang, Leo menempatkan dirinya dalam jajaran heartthrob Hollywood setelah sukses berlakon sebagai Romeo di film legendaris Romeo+Juliet. Dan pada 1997, ia memerankan karakter Jack di Titanic, film dan karakter yang masih melekat dalam dirinya hingga detik ini.

22 tahun berlalu dan Leo masih ada dalam jajaran aktor papan atas Hollywood. Ia terus menorehkan tinta emas dalam sejarah kariernya lewat film-film yang dibintanginya. Tak satu pun filmnya yang gagal di box box office.

Empat tahun setelah film terakhirnya, The Revenant yang membuahkan trofi Best Actor Oscar pertamanya, Leo kembali menyapa dunia. Kali ini, Leo bermain di film Once Upon a Time in Hollywood.

Film ini sangat dinanti-nantikan dunia. Bukan hanya karena ini adalah proyek comeback Leo, tapi juga karena Once Upon a Time in Hollywood mempertemukannya dengan aktor besar Hollywood yang lain, Brad Pitt. Dan untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun, Leo kembali bekerja sama dengan sutradara Quentin Tarantino.

Akankah Leo menambah panjang prestasinya di industri film dunia lewat Once Upon a Time in Hollywood? Temukan jawabannya saat film bertabur bintang tersebut tayang di Indonesia pada Agustus mendatang.