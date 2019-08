JAKARTA - GFRIEND menutup konser di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019), setelah menyajikan 26 lagu selama lebih dari 3 jam yang dimulai pukul 19.00 WIB.

Konser bertajuk Go Go GFRIEND! Asia Tour 2019 ini menampilkan Sowon, Yerin, Eunha, Yuju, SinB, dan Umji dengan aksi panggung yang memukau. GFRIEND tampil cute dalam balutan dress, namun powerful saat menunjukkan tarian serta lantunan lagu-lagu mereka.

Lagu-lagu seperti Fever, Sunrise, Vacation, Glow, Love In The Air, Windy Windy, Love Whisper, You Are My Star dan beberapa lainnya sukses mendapat antusias yang besar dari penggemar, Buddy.

Bahkan jelang konser itu berakhir, lagu Vacation dinyanyikan oleh GFRIEND untuk kedua kalinya. "Karena teriakan kalian, kami enggak mau pulang," ujar Eunha dari atas panggung.

Lagu terakhir GFRIEND, Hope menjadi terasa lebih spesial. Pasalnya ini ditulis langsung oleh para membernya untuk penggemar. Yuju menjelaskan jika ia bersama rekannya yang lain berusaha untuk menunjukkan cinta mereka lewat lagu ini.

"Kata per kata di lagu ini adalah isi hati kami. Semoga kalian bisa menerima dengan baik. Meskipun berbeda bahasa, tapi hati kita tetap bersatu kan?" kata Yuju. Sebelum pamit, dua member GFRIEND, Eunha dan Umji mengungkapkan satu janji. Mereka berjanji GFRIEND akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia. "Ke depannya kami akan lebih sering ke Indonesia. Kami enggak ingin Buddy diambil sama yang lain, selalu bersama GFRIEND selamanya ya," kata Eunha. Hal ini diamini oleh Umji yang mengatakan, "Kami akan mencoba untuk membuat waktu bertemu dengan kalian lebih sering." Pasalnya menurut Umji, semangat yang diberikan penggemar memberi energi yang lebih besar pada mereka, dibandingkan saat GFRIEND mendapat waktu istirahat. "Beberapa hari yang lalu, kami liburan di Korea dan mendapatkan tenaga kembali. Tapi semangat kalian sepertinya mengalahkan itu semua. Aku sayang kalian!" imbuh Umji.