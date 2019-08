JAKARTA - GFRIEND menampilkan kejutan dalam konser Go Go GFRIEND! Asia Tour 2019. Selain aksi enam membernya, mereka juga tampil dengan dua sub unitnya, Hug Hug dan World Peace.

Hug Hug yang diisi oleh tiga member GFRIEND, Sowon, SinB dan Yuju membawakan lagu Shy Boy. Sebelum tampil, disuguhkan video yang memperlihatkan ketiganya tengah berlatih koreografi untuk penampilankali ini. Meski terlihat imut, namun dalam hal menari ketiganya menunjukkan kemampuan dengan semangat.

Sub unit lainnya, World Peace yang digawangi oleh Eumji, Eunha dan Yerin menyanyikan hits Monday Blues.

"Kami sudah banyak menyanyikan lagu, bagaimana penampilan kami?" tanya Eunha dalam konser yang dihelat di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Jumat (23/8/2019).

Pertanyaan ini dijawab oleh penggemar GFRIEND, Buddy, dengan teriakan "Baguus!" sambil mengangkat lightstick mereka.

Menurut penuturan Eumji, sub unit kemarin menjadi panggung spesial GFRIEND untuk penggemar mereka di Indonesia. "Kami melakukan hal baru di sini dan berharap kalian semua menyukainya," tutur Eumji. Semangat Buddy yang seolah tak pernah padam, tak luput dari perhatian GFRIEND. Mereka merasa terharu karena mendapat dukungan antusias dalam gelaran konser pertamanya ini. "Aku hampir menangis melihatnya," kata Yuju. Setelah menghadirkan sub unitnya, GFRIEND membawakan salah satu lagu yang memberikan pengaruh besar dalam karier mereka, Rough. Lagu yang rilis tahun 2016 ini sukses menduduki puncak Digital Gaon saat rilis. Rough juga tercatat sebagai lagu unduhan terbanyak yang dijual dengan angka 1.903.126. Baca Juga: Anya Geraldine Tampil Seksi Berbikini, Netizen Berebut Ingin Jadi Kalung "Buddy, apakah kalian merasakan di hati tentang lagu ini? Kami senang sekali karena saat menyanyikannya, kalian mengikuti dalam bahasa Korea. Kami merasa sangat dicintai," tutur Eumji.