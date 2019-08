JAKARTA - DJ Dinar Candy baru saja memperkenalkan kekasih bulenya, Zac Skytek kepada sang ayah. Meski belum mendapat restu, Acep Ginayah Sobiri selaku ayah dari Dinar tak lantas langsung menolak bule asal Australia tersebut.

Baca Juga: Kenalkan Kekasih Bulenya, Dinar Candy Belum Direstui Ayah

Acep mengungkap bahwa dirinya akan kembali menimbang untuk memberikan restu pada Zac jika ia mau mengikuti agama yang dianut olehnya. Zac memang bukan seorang muslim seperti Acep dan Dinar.

Bahagia lantaran sudah memperkenalkan kekasihnya pada sang ayah, Dinar kini malah dibuat terkejut karena pengakuan salah seorang netizen. Melalui akun Instagram, netizen tersebut mengaku melihat Zac berboncengan motor dengan mantan kekasihnya.

"Hi @zacskytel_ I saw you yesterday afternoon on the road to Dewi Sri with the girl on scooter, I think your ex gf," tulis igstdessy85.

Melihat unggahan tersebut, Dinar Candy pun langsung meluapkan amarahnya. Melalui akun Instagram Stories, DJ berusia 26 tahun tersebut nampak emosi saat mengetahui kekasihnya pergi berjalan-jalan dengan wanita lain, yang merupakan mantan kekasihnya.

"Dasar cowok gatel. Jadi gini kelakuan pas jauh dari gue, jalan ama mantan lo yang burik itu. Jangan harap ya dapet restu dari orang tua gueeeeeeeeee," tulisnya.

Baca Juga: Dihujat Netizen Karena Belahan Dada, Vanessa Angel: Aku Limited Edition

Kesal dengan kelakuan sang kekasih, Dinar Candy pun nampaknya akan memilih untuk melepaskan Zac. Bahkan, mantan kekasih Zac pun terlihat tak luput dari caci maki pemilik nama asli Dinar Miswari tersebut.

"Dasar p***y gatal, makan tuh cowok!!! Janji manis enggak sesuai," tulisnya lagi.